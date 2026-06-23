Трудно оцеляване: Екстремното време поставя под риск бъдещето на тюлените и морските птици

Екстремните метеорологични явления все по-често застрашават малките на тюлените и морските птици в ключовите им ранни етапи на развитие, пише Синхуа, позовавайки се на научно изследване от Австралия. Проучването обхваща дългосрочни данни от 14 колонии в островния щат Тасмания и района на протока Бас и установява, че горещите вълни, проливните дъждове и бурните вълни намаляват успеха на размножаването при австралийския морски тюлен, късоопашатия буревестник и срамежливия албатрос.

"Това е важно, защото тези видове отглеждат само по едно малко годишно, така че повторните неуспехи в размножаването могат да застрашат дългосрочното състояние на популациите", се посочва в съобщение на Университета на Тасмания.

Снимка: iStock

Още: Неочаквано: Свещена гора пази критично застрашен от изчезване бозайник

Уязвимите видове

Изследователите са идентифицирали специфични за видовете "прозорци на уязвимост", когато младите животни са най-застрашени. При австралийските морски тюлени бурните вълни през летния сезон могат да отнесат новородените малки в морето, преди те да могат да плуват, като особено уязвими са ниско разположените колонии.

При морските птици проливните дъждове наводняват гнездата и дупките, което води до загиване на пилета и яйца при късоопашатия буревестник. При срамежливия албатрос са отчетени различни ефекти според локацията, включително топлинен стрес, хипотермия и загуба на гнезда вследствие на големи вълни.

Според публикуваното в списание Science Advances изследване, ръководено от Университета на Тасмания, са необходими целенасочени мерки като възстановяване на местообитания, изграждане на изкуствени гнезда и подобрен мониторинг на времето, включително използване на прогнози за защита на малките при горещини.

Още: Учени идентифицираха изчезнал вид с "големи устни", непознат досега

Учените предупреждават също, че с усилването на климатичните промени ще става все по-важно да се разбира кога и къде видовете са най-уязвими, за да се планират ефективни мерки за тяхното опазване, пише БТА.