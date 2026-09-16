Тревожна прогноза: Разкриха кога половината от всички ледници на Земята ще изчезнат

В скорошно проучване учените съставиха обезпокоителна карта, която показва съдбата на всеки един ледник на планетата. Според прогнозите само половината от тях ще останат до края на века.

Прогноза за изчезването на ледниците

През последните няколко десетилетия учените все повече се фокусират върху последиците от антропогенната климатична криза, с която човечеството ще се сблъска. Сега, в ново проучване, учени от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и Свободния университет в Брюксел (Vrije Universiteit Brussel) създадоха обезпокоителна карта, която показва съдбата на всеки ледник на Земята, пише Daily Mail.

Тази обезпокоителна карта илюстрира съдбата на всички ледници на планетата – учените казват, че чрез увеличаване на картата можете да видите дали даден ледник ще изчезне при различни сценарии на глобално затопляне. Картата показва и приблизителното време на евентуалното изчезване на даден ледник.

„Общи показатели като загуба на маса на ледниците или загуба на площ могат да изглеждат доста абстрактни“, казва съавторът на изследването д-р Ландер ван Трихт.

„Но със създаването на новата карта може да се фокусираме върху определен планински регион и да видим какво биха могли да направят различните нива на глобално затопляне на ледниците“, казват учените.

Тревожно е, че учените прогнозират, че почти половината от настоящите ледници могат да изчезнат до края на века, ако глобалното затопляне остане на +1,5°C. Анализите показват, че това вероятно ще доведе до катастрофални последици.

Изследователите разгледжат 3 сценария на глобално затопляне. Наличните опции са повишение на глобалната температура с 1,5°C, 2°C, 2,7°C или 4°C.

Трябва да се отбележи, че картата е базирана на прогнози, направени от учени през 2024 г. - в тях учените са изчислили кога и къде биха могли да изчезнат ледниците по целия свят. Например, в случай на глобално затопляне с 1,5 °C, около 2000 ледника биха могли да изчезват всяка година. В резултат на това до края на века на планетата биха могли да останат само половината от сегашния брой ледници. В същото време, ако глобалната температура се повиши с 2,7 °C, ще останат само 20% от ледниците, а затоплянето с 4 °C ще остави само 10% от сегашния им брой.

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Резултатите от друго изследване разкриват, че през 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед, което прави годината шестата с най-лоша тенденция, откакто се води статистика през 1975 г. През изминалото десетилетие се наблюдава драматично ускорение на загубата на лед, като годишните загуби са почти четири пъти по-високи от тези, наблюдавани в края на 20-ти век.

Ледниците на земята продължават да се свиват с обезпокоителни темпове, като ново международно проучване показва, че 2025 г. е сред най-лошите години от регистрирането на загубата на лед в световен мащаб, пише phys.org.