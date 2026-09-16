Началото на катастрофата: „Термичният клапан“, който регулира температурата на Земята, може да се затвори

Отслабването на основната система от океански течения в Атлантическия океан може да доведе до необратими последици за цялата планета. Учените я сравняват условно с „термичен клапан“, но предупреждават, че неговото затваряне може да постави началото на необратими промени, водещи до глобална катастрофа.

Отслабването на океанските течения

Относителната стабилност на глобалния климат на Земята се осигурява от сложна система от взаимосвързани фактори. Един от основните е Атлантическата меридионална циркулация (AMOC) - основната система от океански течения в Атлантическия океан, която пренася топлина от тропическите райони към по-студените географски ширини, а също така охлажда топлите води. AMOC в момента отслабва поради изменението на климата, което може да доведе до сериозни последици, включително повишаване на глобалните температури и промяна в режима на валежите.

Ново проучване, публикувано в списание Nature Geoscience, показва, че в даден момент по-нататъшното отслабване на AMOC може да доведе до необратими последици, пише ScienceAlert.

По време на плейстоценски ледникови епохи, системата AMOC многократно отслабва и се възстановява. Тези промени са настъпили във връзка с климатични промени, известни като осцилацията на Дънсгор-Ешгер, когато е имало рязко захлаждане, последвано от рязко затопляне.

Трептенето на Дънсгор-Ешгер в момента се обяснява с така наречената „термична биполярна люлка“. Този модел обяснява как топлопреносът, осъществяван от системата AMOC, е довел до затопляне близо до единия полюс и охлаждане близо до другия. Но авторите на новото изследване предлагат различно обяснение.

Учените смятат, че системата AMOC трябва да се разглежда не просто като конвейерна лента, която пренася топлина от едното полукълбо към другото, а като „океански топлинен клапан“.

Климатичните модели показват, че в миналото, когато AMOC е бил активен, дълбоката конвекция в Северния Атлантически океан му е позволявала да отделя значително количество топлина в атмосферата. В същото време планетата е губила и енергия, излъчвайки я в космоса. Но когато системата AMOC отслабва, дълбоката конвекция спира. Северният Атлантически океан губи по-малко топлина, отколкото останалата част от океана абсорбира, което води до натрупване на топлина в дълбоките слоеве на океана. Като цяло планетата е натрупвала енергия. Тоест, системата AMOC е действала като клапан, който регулира изтичането на топлина от океана. Когато клапанът е бил отворен, топлината е излизала, а когато е бил затворен, се е натрупвала.

Следователно, учените смятат, че AMOC действа като океански топлинен клапан, който регулира температурите на Земята.

Според проучването, тъй като изменението на климата влияе върху океана, отслабването на AMOC може да доведе до намаляване на интензивността на дълбоководната конвекция и увеличаване на количеството топлина, съхранявано в океана. Това означава, че по-нататъшното отслабване на AMOC всъщност може да увеличи глобалното затопляне и да затвори топлинния клапан на океана.

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