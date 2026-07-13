Учени откриха начин за спиране топенето на ледовете на Арктика, но се сблъскаха с нов проблем

Учени са опитали необичаен начин за борба с топенето на арктическия лед – те просто са започнали да изливат морска вода директно върху леда, съобщава Times of India.

Необичаен начин за спиране топенето на ледовете на Антарктида

Тестовете са проведени в залива Кеймбридж, Нунавут, Канада, през зимата на 2024-2025 г. Изследователите са създали осем тестови площадки и три контролни площадки, които са оставени непокътнати. С помощта на потопяеми помпи, всяка от които консумира по-малко електроенергия от типичен домашен тостер, върху леда са били нанесени до 20 сантиметра морска вода, веднъж или два пъти. Водата се смесила със снега на повърхността и замръзнала, образувайки нов слой. Изтънялата снежна възглавница позволила на студения въздух да замрази леда по-бързо отдолу.

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До края на зимата третираните площи са станали с 32 сантиметра по-дебели от нетретираните. Според изследователите това е приблизително еквивалентно на обема лед, който Арктика е загубила поради изтъняване през последните 50 години. Интересното е, че площите, които са били наводнени два пъти, са били по-дебели от тези, третирани само веднъж.

През целия период на топене – от края на май до септември – третираният лед е останал по-светъл на цвят и се е топил по-бавно, отколкото в контролните участъци. По-светлата повърхност също така отразява по-добре слънчевата светлина, вместо да я абсорбира, което спомага за охлаждането на региона.

Това не е нова идея, но с едно голямо „но“. Като цяло, технологията за уплътняване на лед не е нова – подобни методи се използват от арктическите общности от десетилетия и същият принцип се използва за задържане на лед на хокейни пързалки. Учените разглеждат този подход като по-проста и по-безопасна алтернатива на противоречивите геоинженерни идеи, като например пръскането на серни частици в стратосферата.

Въпреки това, мащабирането на този метод в цяла Арктика би било изключително трудно. Проучване от 2016 г. показа, че третирането само на 10% от Северния ледовит океан би изисквало приблизително 10 милиона вятърни помпи, докато покриването на цялата Арктика би изисквало приблизително 100 милиона.

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Миналогодишният преглед заключи, че проблемите с управлението, поддръжката и мащаба правят тази технология практически невъзможна за прилагане по начин, който би запазил значително арктическия лед. Авторите обаче казват, че последните зимни тестове дават основания за предпазлив оптимизъм.

Известно е, че площта на арктическия лед вече е намаляла с приблизително 20% от 1979 г. насам и този процес продължава поради глобалното затопляне.

Какви са опасностите от топенето на леда?

Както вече стана ясно, топенето на арктическите ледници е довело до неочакван страничен ефект: на дъното на Северния ледовит океан са започнали да се формират нови екосистеми. Айсбергите, откъсващи се от ледниците, пренасят огромни количества скали и отломки към морското дъно.

Разположени върху предимно мекото, кално дъно, тези скали създават твърда повърхност, върху която постепенно се заселват корали, гъби и други дълбоководни организми. Този процес е най-активен в пролива Фрам между Гренландия и Шпицберген.

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