Масова смърт в морето: Примери от Оман и от Туапсе, руското Черноморие (ВИДЕА)

26 април 2026, 14:43 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Червена като кръв - в това се превърна водата в района на Мирбат, провинция Дофар в Южен Оман. Причината - множество мъртви скариди и крил, които изплуват и оцветяват водата в червено. Според министерството на земеделието, рибарството и водните ресурси на Оман, това е естествено природно явление, а не следствие от замърсяване или човешка дейност.

Защо обаче говорим за такова "количество" смърт? Предполага се, че има спад на кислорода във водата и това избива морските обитатели. Отделно, резки колебания в температурата на морската вода са стресирали чувствителните видове. А силни течения, характерни за периода преди мусоните, са изтласкали огромните маси скариди към плитките води, където те не могат да оцелеят.

Засега няма данни случващото се да е следствие от човешката дейност и то свързано с войната в Иран, заради която държавите от Персийския залив претърпяха сериозни щети - удари с ракети и дронове и срещу петролни мощности.

Още: С полъх на Чернобил: Деца ходят на училище под дъжд от нефт (ВИДЕО)

На този фон обаче категорично заради "човешка дейност" водите в Черно море при Туапсе са черни - от петрол, след като украински далекобойни дронове поразиха за пореден път местната рафинерия, един от обектите на "Роснефт". Интересен факт - откакто стана ударът, преобладаващите ветрове носят дима навътре в Русия, а засега теченията в Черно море не отнасят петролни петна към Крим - те остават повече на руския бряг - Още: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
