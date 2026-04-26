Масова смърт в морето: Примери от Оман и от Туапсе, руското Черноморие (ВИДЕА)

Червена като кръв - в това се превърна водата в района на Мирбат, провинция Дофар в Южен Оман. Причината - множество мъртви скариди и крил, които изплуват и оцветяват водата в червено. Според министерството на земеделието, рибарството и водните ресурси на Оман, това е естествено природно явление, а не следствие от замърсяване или човешка дейност.

Защо обаче говорим за такова "количество" смърт? Предполага се, че има спад на кислорода във водата и това избива морските обитатели. Отделно, резки колебания в температурата на морската вода са стресирали чувствителните видове. А силни течения, характерни за периода преди мусоните, са изтласкали огромните маси скариди към плитките води, където те не могат да оцелеят.

Засега няма данни случващото се да е следствие от човешката дейност и то свързано с войната в Иран, заради която държавите от Персийския залив претърпяха сериозни щети - удари с ракети и дронове и срещу петролни мощности.

Beaches in Oman have been covered with dead shrimp



The preliminary cause of the mass die-off is believed to be a lack of oxygen in the water. pic.twitter.com/dkh0GDrqBm — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

На този фон обаче категорично заради "човешка дейност" водите в Черно море при Туапсе са черни - от петрол, след като украински далекобойни дронове поразиха за пореден път местната рафинерия, един от обектите на "Роснефт". Интересен факт - откакто стана ударът, преобладаващите ветрове носят дима навътре в Русия, а засега теченията в Черно море не отнасят петролни петна към Крим - те остават повече на руския бряг - Още: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

“You can’t holiday here” - Russian Tuapse is facing an environmental disaster after a fuel oil spill caused by strikes on a local oil refinery.



Authorities are suppressing information about the situation, while residents endure “oil rains” and toxic, polluted air. pic.twitter.com/ldOR6602z6 — WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2026