В Африка се наблюдава неочакван феномен - дърветата започват да растат в обезлесени преди това райони без масови кампании за засаждане. Според EcoNews този процес е станал особено забележим в централна Танзания, където фермерите са свидетели на възстановяване на растителността там, където такава не е имало от десетилетия.

Възстановяването на горите в Африка

В публикацията се отбелязва, че възстановяването на горите не се случва случайно или по „чудо“, а по-скоро поради промяна в управленските практики. Местните общности са започнали да използват така наречените „подземни гори“ – живи корени и пънове на дървета, останали след дърводобив. Този метод се нарича естествено възстановяване, управлявано от фермери.

Прочетете също: Държава от Африка блокира всички социални мрежи след изтичане на скандални записи

В публикацията се обяснява, че дори след като едно дърво бъде отсечено, кореновата му система често остава жива и може да произведе нови издънки. Според учените, правилното управление на тези издънки е ключово за възстановяването.

Описаният метод включва избиране на най-силните издънки и подрязване на по-слабите, така че растението да може да насочи ресурсите си към развитието на няколко основни ствола. Земеделските производители също така защитават младите дървета от добитък, тъй като пашата често унищожава разсада, преди да има шанс да се развие.

В публикацията се отбелязва, че традиционните кампании за засаждане на дървета в сухите райони често не успяват да дадат очакваните резултати. По-специално, изследователи в Сахел отбелязват, че 80% или повече от засадените дървета умират. Основната причина е липсата на вода и грижи, които са от съществено значение за оцеляването на разсада.

Прочетете също: Туарегите в Мали обявиха война на ЧВК "Вагнер" и тръгват на сафари за тях (ВИДЕО)

В същото време, регенерацията чрез съществуващата коренова система дава на растенията предимство: те вече имат дълбоки корени и са по-добре адаптирани към суша. Ето защо този подход се счита за по-ефективен в труден климат.

Според организации, работещи в Танзания, над 15 милиона дървета и стотици хиляди хектари гори вече са възстановени в региона Додома. В ход са и проекти за опазване на водите, които спомагат за поддържането на нова растителност.

Същевременно, проучване, публикувано в списанието PLOS Climate, показва, че възстановяването на дърветата има пряко въздействие върху живота на местните жители. Земеделските производители съобщават за подобрени условия за отглеждане, особено поради засенчването и намаленото прегряване на почвата. Един фермер дори отбелязва, че новите дървета са подобрили вкуса на зеленчуците.

Учени разкриха кога Африка ще се раздели на два континента като с цип