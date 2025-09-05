Нападнаха с брадва инспектори по труда, министерството реагира

"Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата, и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани". Това заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод информацията, че екип на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) е бил нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград.

Нападнатият инспектор

Екип на регионалната инспекция по труда в Хасково се е легитимирал със служебни карти в заведението за хранене, но е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

В заведението за хранене са били установени четирима работници без трудови договори, съобщиха по-рано от ГИТ в свое прессъобщение. С помощта на органите на полицията представителите на Инспекцията по труда успяват да приключат на място документалната част от проверката.

При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка, отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран.

Снимка: БГНЕС

От ИА „Главна инспекция по труда“ обръщат внимание, че съгласно чл. 402 от Кодекса на труда, където са уредени правата на контролния орган, изрично се посочва, че инспекторите по труда имат право в рамките на своята компетентност да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност. Те имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. В същия член се посочва, че работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

Проверката на работодателя продължава, обявиха от ГИТ.

Борислав Гуцанов: "Недопустима агресия"

"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички", каза министър Гуцанов.

"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин, както досега", заяви той.

Не се посочва дали нападателят е задържан и дали срещу него ще се повдигне обвинение.

