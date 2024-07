Crowdstrike обяви причината за световния интернет срив

От веригата за производство на компютърни приложения Crowdstrike ("Краудстрайк"), които бяха обвинени за масовия срив на интернет по целия свят на 19 юли, съобщиха какво е причинило мащабните смущения.

В изявление на Джордж Курц, който е главен изпълнителен директор на Crowdstrike, се казва, че не става въпрос за инцидент със сигурността, нито за кибератака.

„Crowdstrike работи активно с клиенти, засегнати от дефект, открит в една актуализация на съдържанието за хостове на Windows. Хостовете на Mac и Linux не са засегнати. Проблемът е идентифициран, изолиран и е внедрена поправка", каза Курц.

Снимка: Getty Images

„Насочваме клиентите към портала за поддръжка за най-новите актуализации и ще продължим да предоставяме пълни и непрекъснати актуализации на нашия уебсайт. Освен това препоръчваме на организациите да се уверят, че комуникират с представители на Crowdstrike по официални канали. Нашият екип е напълно мобилизиран, за да гарантира сигурността и стабилността на клиентите на Crowdstrike", добави изпълнителният директор, цитиран от BBC.

По-рано стана ясно, че сериозни прекъсвания на информационните технологии са засегнали индустрии в целия свят - авиокомпании, борси, медии, банки, магазини, здравеопазване и др. Освен с Crowdstrike, проблеми имаше и с Microsoft. Американският технологичен гигант обяви, че предприема "действия за смекчаване" след проблеми с обслужването. Според компанията потребители може да нямат достъп до приложенията на Windows 365, базирани в облак.

Due to global disruption, "blue screens of death" are taking over more institutions and businesses worldwide. pic.twitter.com/zwUJV6rdk0