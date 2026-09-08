Заради техническа повреда: Хаос с полетите в цяла Европа

Повреда в британската система за контрол на въздушното движение предизвиква закъснения на полети в цяла Европа, като някои полети не могат да бъдат изпълнени, съобщи авиокомпанията „Ийзиджет“ (easyJet), цитирана от Ройтерс и БТА.

Още: Продават голяма европейска нискотарифна авиокомпания

По-рано днес технически проблем при британския доставчик на услуги за контрол на въздушното движение „Натс“ (NATS) доведе до ограничения и закъснения на заминаващи полети от редица големи летища във Великобритания, сред които „Хийтроу“, „Гетуик“, Манчестър и „Станстед“.

Още: EasyJet приземи целия си въздушен флот

„Уиз Еър“ (Wizz Air) заяви, че е „изключително разочарована“, че поредна техническа повреда при „Натс“ е причинила мащабни нарушения в британската авиационна мрежа. „Доставчик на критична национална инфраструктура не трябва многократно да блокира авиационната система. „Натс“ просто не е в състояние да изпълнява предназначението си в сегашния си вид“, допълват от „Уиз Еър“.