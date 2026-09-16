GREEK AFRODIZIAK влиза в програмата на LunOr

Новата делнична концепция започва тази вечер с модерно гръцко звучене, промоции и свободен вход

Средата на седмицата получава нов клубен повод в Пловдив. От тази вечер LunOr Bar & Club включва в програмата си GREEK AFRODIZIAK - делничен формат, в който гръцката музика излиза от познатия си образ и влиза в по-съвременен клубен ритъм.

GREEK AFRODIZIAK започва с бас, перкусии и по-плътен клубен пулс, а с развитието на вечерта постепенно преминава към модерно гръцко и различно звучене. Така музиката остава достатъчно близка до публиката, но носи различна енергия от стандартната тематична вечер.

Името също подсказва посоката. Афродизиакът тук е музикален, той привлича, раздвижва и сменя настроението всяка сряда. В програмата ще има резидент DJ-и, гост артисти от Гърция и периодични участия на чуждестранни имена, свързани с тази култура и звучене.

Новата клубна програма идва малко след първия рожден ден на LunOr. Клубът отбеляза една година с голямо парти с DJ Aaron Sevilla, артистът, който беше зад пулта и при откриването му през есента на 2025 г.

GREEK AFRODIZIAK започва от тази сряда и ще се случва всяка сряда от 21:00 часа. До 22:00 часа ще има Happy Hour с 50% отстъпка. Входът е свободен и няма минимална консумация.