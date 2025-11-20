Войната в Украйна:

"Газпром" продава своя рафинерия, два пъти атакувана от дронове

20 ноември 2025, 15:01 часа 385 прочитания 0 коментара
"Газпром" продава своя рафинерия, два пъти атакувана от дронове

"Газпром“ ще продаде рафинерията "Газпром Нефтехим Салават“ в  Башкортостан, която беше атакувана два пъти от дронове през септември, за да покрие загубите си. Купувач ще е холдингова компания "Росхим", съобщи руският вестник "Известия", позовавайки се на източници, запознати с плановете на страните по сделката. През септември украински дронове атакуваха рафинерията два пъти: на 18 септември и 24 септември, като втората атака повреди основния рафинерен агрегат.

Според единия от източниците, сделката за 250-270 милиарда рубли ще позволи на компанията частично да компенсира загубите от няколко трилиона рубли, понесени след рязкото намаляване на доставките на газ за Европа. "Газпром“ и "Росхим“ не са коментирали официално ситуацията.

Най-тежки загуби от четвърт век

На фона на загубата на европейския пазар, "Газпром“ е понесла нетна загуба от над 1 трилион рубли през 2024 г. - най-лошото си представяне от четвърт век. Компанията също така е регистрирала загуба от 170,3 милиарда рубли за първите девет месеца на 2025 г.

"Газпром Нефтехим Салават“, дъщерно дружество на "Газпром“ ООД, управлява най-големия комплекс за рафиниране на нефтопродукти в Южен Башкортостан. Компанията обработва пълния цикъл на преработка на въглеводороди и произвежда над 150 вида продукти, включително бензин, дизелово гориво, мазут, битум и полиетилен.

Въпреки ръста на приходите от 13% до 302,8 милиарда рубли през 2024 г., нетната печалба на компанията на годишна база е намаляла почти седем пъти до 4,4 милиарда рубли, според финансовите отчети.

