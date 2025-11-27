Войната в Украйна:

ЛЕВ ИНС даде старт на кампанията "Пази Важните Неща"

Застрахователна компания ЛЕВ ИНС даде символичен старт на социално отговорната си кампания "Пази Важните Неща" и сайта на инициативата vajniteneshta.bg. 

Изпълнителните директори на ЛЕВ ИНС Валентин Илиев и Владислав Милев представиха философията на социалната кампания "Пази Важните Неща" и споделиха направеното в 20-годишните усилия в инициативите "Пази детето на пътя" и "Пази детето в интернет".

"Повече от 20 години ЛЕВ ИНС подкрепя социални каузи, свързани най-вече с опазване на децата на пътя, а в последните 4 години и в интернет“, обясни Илиев. "Философията на социалната ни кампания "Пази Важните Неща“ е че искаме да допринесем за повече информираност и по този начин да повишим сигурността за важните неща в живота – семейството, домът, бизнесът и свободното време“, подчерта Милев.

Христиан Даскалов от цифров иновационен хъб “Тракия” разказа любопитни подробности за предстоящото първо ученическо национално състезание по киберсигурност, което се организира в рамките на кампанията. Организацията по превеждането му ще започне на 30 ноември- Световният ден на компютърната сигурност.

Кампанията

Кампания "Пази Важните Неща“ е насочена към превенция, образоване и информираност в сферите на безопасността на децата, дигиталната сигурност, финансите и здравето. Всяка година усилията са върху конкретна тема, за да могат хората да правят информирани избори и да живеят по-качествено.

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи "Пази детето на пътя“ и "Пази детето в интернет“. Тя е продължение и на постоянната дарителска инициатива, обвързана с бизнеса на компанията и една от най-популярните застраховки Каско, от която се отделят средства за Националния дарителски фонд за деца, пострадали в пътно-транспортни произшествия на БЧК.

Основните цели на социално отговорната кампания на ЛЕВ ИНС "Пази Важните Неща“ са повишаване на киберсигурността и дигиталните умения сред децата, и техните родители; споделяне на знания и превенция чрез образователни инициативи; развиване на основни знания по отношение на здравето и опазването на живота. Обновената социално-отговорна кампания на ЛЕВ ИНС е насочена към темите, които са най-важни за компанията – киберсигурност, образование, здраве.

В основата на социално отговорната кампания "Пази важните неща“ стои подхода в работата и бизнесмодела на ЛЕВ ИНС за Активната сигурност. Акцентира се върху образованието и превенцията, като се цели развитието на по-висока финансовата и застрахователна култура сред хората, безопасното боравене с дигитални ресурси и така да се повиши сигурността за важните неща в живота – семейството, домът, бизнесът, свободното време.

През следващите три години "Пази Важните Неща“ ще се реализират поредица от безвъзмездни инициативи в цялата страна, сред които първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, както и онлайн обучения за ученици в училищата за безопасно придвижване с велосипеди, тротинетки и други двуколесни превозни средства.

Ще бъде създаден наръчник за дигитална сигурност на работното място за работещите. За възрастните ще има безплатни уебинари с практични съвети за безопасно онлайн поведение – при използване на социални мрежи, банкиране и пазаруване.

На сайта на инициативата – vajniteneshta.bg – всеки заинтересован, който споделя мисията на кампанията, може да заяви своето желание за включване чрез бутона „Станете част от инициативата“ и да се свърже с екипа на кампанията.

Кампанията "Пази Важните Неща“ се реализира с подкрепата на:

- Министерство на образованието и науката,

- Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП към Министерство на вътрешните работи,

- Отдел “Пътна полиция” в Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи,

- Съюз на центровете по авто-мото подготовка

- Университет по Библиотекознание и Информационни технологии (УниБИТ),

- Българска асоциация по киберсигурност,

- Европейски цифров иновационен хъб “Тракия”, Women4Cyber,

- CYBER 360 Academy

 

Пламен Иванов
