Мегасделката е факт: Paramount окончателно придоби Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance приключи днес придобиването на Warner Bros Discovery за 110 млрд. долара. Сделката създава една от най-големите развлекателни компании в света под името Skydance, ръководена от Дейвид Елисън, предаде Ройтерс. Обединената група включва студиата зад поредиците "Мисията невъзможна" и "Хари Потър", както и DC Studios, телевизионните мрежи CBS и CNN и стрийминг платформите Paramount+ и HBO Max. Акциите на компанията са преминали от Nasdaq към Нюйоркската фондова борса, където се търгуват под борсовия код SKYD.

Споразумения с коалиция от американски щати и със съюз на холивудските сценаристи премахнаха основните правни пречки пред сделката, която е сред най-големите в историята на медийната индустрия. Придобиването се осъществява на фона на намаляващия брой абонати на кабелна телевизия, високите разходи за привличане на зрители към стрийминг услугите и натиска от профсъюзите за защита на работните места и правата на творческите работници.

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Елисън заяви миналата седмица, че името Skydance е избрано, за да се запазят отделните идентичности на студиата Paramount и Warner Bros. Според анализатори то подчертава и контрола му върху групата, която ще му позволи да наложи собствената си стратегия и управленска култура. Skydance е основана през 2010 г. от Дейвид Елисън, син на съоснователя на Oracle Лари Елисън. Компанията се утвърди като инвеститор и продуцент на филми, сред които "Топ Гън: Маверик" на Paramount.

След сливането си с Paramount миналата година Skydance се насочи към Warner Bros. Discovery, за която влезе в наддаване с Netflix. Интерес проявиха и други потенциални купувачи, включително Comcast. Акционерите на Warner Bros. Discovery получиха допълнително общо 41,9 млн. долара като компенсация за периода между края на септември и приключването на сделката, според подаден регулаторен документ.

Какви ще са промерните

Бившият главен изпълнителен директор на Mattel Инон Крайз е назначен също за главен изпълнителен директор на Skydance. Той ще ръководи ежедневните операции и интеграцията, докато Елисън ще отговаря за творческата насока и общата стратегия. Ръководството планира икономии от 6 млрд. долара. Според Paramount голяма част от тях ще бъдат постигнати чрез мерки, които не засягат разходите за труд, включително обединяване на стрийминг технологиите и доставчиците на облачни услуги. Очаква се обаче съкращаването на разходите да засегне и работни места в Холивуд.

Снимка: Getty Images

Skydance възнамерява да обедини стрийминг платформите си, включително HBO Max и Paramount+, в една услуга. Компанията се е ангажирала да пуска поне по 30 филма годишно през първите две години след сделката и по 32 годишно през следващите три. Очаква се дългът на обединената група да бъде около 80 млрд. долара. Това ще засили натиска върху ръководството да разширява стрийминг бизнеса, да запази паричните потоци от кабелните мрежи и да подобри представянето на филмите в кината.

Анализаторите от MoffettNathanson прогнозират печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) от 16 млрд. долара през 2028 г. и 19 млрд. долара през 2030 г. Очакваните приходи са съответно около 67 млрд. и 70 млрд. долара, съобщава БТА. Директорът на CNN Марк Томпсън и главният редактор на CBS News Бари Вайс ще запазят постовете си. Според подадените документи годишната основна заплата на Елисън ще бъде 5 млн. долара, а целевият му годишен бонус също ще възлиза на 5 млн. долара.