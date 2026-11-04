При Тръмп богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни

Преди междинните избори в САЩ на 3 ноември президентът Доналд Тръмп се опитваше да представи икономическото развитие като успех на своето управление. Но на бензиностанцията, в супермаркета и при финансирането на недвижими имоти много американци се сблъскват с друга реалност, посочва германската обществена медия АРД в свой анализ по темата.

Допитване на университета в Мичиган за настроенията сред потребителите показва, че хората сега изпитват по-малко оптимизъм по отношение на американската икономика, отколкото по време на пандемията от коронавирус през 2020 година или финансовата криза от 2008 година. При това в момента страната не се намира в рецесия - за разлика от въпросните два периода.

Растеж има, но по-слаб

В кампанията за междинните избори Тръмп неизменно подчертаваше, че икономическият растеж е по-силен от всякога. Само че данните показват нещо друго, пише АРД и пояснява: "БВП се увеличи по време на мандата на Тръмп през миналата година с 2,3%. Това е солиден показател, но развитието на икономиката не е така силно, както при Байдън. През 2024 г. ръстът на БВП е бил 3%, а през 2023 г. – 2,9%, сочат данните на търговското министерство на САЩ.

АРД цитира експерта Клаус-Юрген Герн от Института за световна икономика в Кил, който казва, че американската икономика в момента се развива стабилно, но не с особено висока скорост. Прирастът се дължи основно на частния икономически сектор, обяснява Томас Обст, експерт от Института за германска икономика в Кьолн. "Въпреки песимистичните нагласи сред потребителите частното потребление остава стабилно и поддържа ръста на БВП", казва Обст. За това допринасяли и инвестициите.

Инфлацията е бреме за домакинствата

Тръмп беше обещал да ограничи инфлацията, а по време на предизборно събитие на 3 октомври заяви: "Вече няма почти никаква инфлация". През септември обаче потребителските цени са били с 3,7% по-високи, отколкото през предходния месец и значително са надвишавали целта от 2%, поставена от Централната банка.

След първоначален спад в началото на годината повишените цени на енергията отново задвижиха нагоре потребителските цени. Особено войната срещу Иран подсили инфлацията в САЩ, а цените на бензина и дизела са бреме за домакинствата, пояснява Томас Обст пред АРД.

"От сегашния ръст в икономиката ползи извличат предимно фирмите и по-заможните хора, които печелят от повишения курс на акциите", казва експертът Герн. Според него ножицата между бедни и богати се е разтворила допълнително, а по-голямата част от американците с ниски доходи страдат особено от повишените разходи за живот.

Политиката на Тръмп за митата също оказва влияние над цените. Изчисления на Централната банка сочат, че въведените през 2025 г. мита са вдигнали цените на потребителските стоки с 2,9% до февруари 2025 година. Изследователи от Йейлския университет пък са изчислили, че през тази година това ще доведе до допълнителни разходи от 1100 долара за всяко средностатистическо семейство.

Според Герн обаче последиците от митническата политика са по-незначителни, отколкото доскоро допускаха редица анализатори – включително и поради това, че фактическите мита останаха значително под първоначално обявените стойности.

Независимо от този факт, митата оказват влияние на индустрията. Някои компании смятат да прехвърлят своите производства в САЩ, но търговските бариери затрудняват дейността им – особено на онези, които са експортно ориентирани.

Пазарът на труда

Пазарът на труда показва доста смесено развитие. Нивото на безработицата през септември беше от 4,2% - тоест сравнително ниско. В същото време са били разкрити едва 29 000 нови работни места извън селското стопанство. По времето на президента Байдън през 2023 и 2024 в американската икономика възникваха по около 200 000 нови работни места месечно. "Обещанието на Тръмп, че ще подсили средната класа в Америка чрез добре платени места в преработвателната индустрия досега не се е осъществило", казва експертът Обст пред АРД.

Бум на ИИ

Съществен мотор на растежа са инвестициите на фирмите, особено в сферата на изкуствения интелект, полупроводниците, изчислителните центрове и енергийната инфраструктура. Факт е обаче, че бумът на ИИ, който значително допринася за икономическия ръст, не е резултат от мярка, предприета от правителството на Тръмп. Не е сигурно освен това дали милиардните разходи ще дадат очаквания резултат в дългосрочен план. Бумът може да повиши производителността, но ако печалбите останат под очакваните, инвестициите ще се окажат неоправдани.

Външният дълг е рекорден

Друг риск е свързан с държавните финанси на САЩ, обяснява АРД. Държавният дълг през август за пръв път надскочи нивото от 40 трилиона долара. "Нивото на дълга междувременно представлява 125% от БВП - почти толкова, колкото е и в Италия", казва експертът Герн и подчертава, че нуждата от нови заеми повишава лихвите на капиталовия пазар, а това на свой ред увеличава бремето върху държавния бюджет. "Затова следващата администрация ще поеме тежко наследство", казва Герн и предрича, че и затруднената имиграция в дългосрочен план ще възпира икономическото развитие, защото на разположение е все по-малко допълнителна работна ръка.

Силна икономика, но и рискове

Анализ на "Икономист" показва колко различни могат да са последиците от сегашното икономическо развитие. Според изданието политическите мерки на Тръмп през 2026 г. ще доведат до спад с 3% в доходите на най-бедните 10% от американските домакинства. Най-богатите 10% пък биха могли да спечелят почти 3 процента допълнително. Според анализа домакинствата със средни доходи трябва да очакват загуби от над 400 долара.

В момента американската икономика отбелязва ръст, потреблението е стабилно, а инвестициите в ИИ се развиват на бързи обороти. В същото време перспективите за развитие страдат под удара на инфлацията, по-малкото нови работни места и високите дългове на бюджета. Затова икономическата ситуация сега не може да се опише нито като криза, нито като някакъв необикновен бум. "Американската икономика продължава да се характеризира с голяма динамика, но системата показва и някои пукнатини", казва експертът Обст.

Източник: Дойче веле