Нова посока във времена на война: Вместо автомобили, Volkswagen ще произвежда ПВО

Преоринетация по време на война - вместо коли, противоракетна отбрана. Изглежда, че такива са плановете на автомобилния гигант Volkswagen, който води преговори с израелската компания Rafael Advanced Defence Systems за сделка, която ще позволи производството в завода на VW в германския град Оснабрюк да се прехвърли от автомобили към противоракетна отбрана.

Това съобщи Financial Times, позовавайки се на запознати с плана хора.

Израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defense Systems произвежда противовъздушната ракетна система "Железен купол" (Iron Dome) на Тел Авив.

Още: Иран е поискал да преговаря с Джей Ди Ванс, 1000 войници на САЩ пристигат в района

Ако преговорите бъдат успешни, ще се пристъпни към преобразуване на дейността на фабриката на компанията в Оснабрюк, и вместо превозни средства, там ще се произвеждат компоненти за системата за противовъздушна отбрана "Iron Dome".

Според запознати произведените противовъздушни комплекси най-вероятно ще бъдат продавани на европейски държави, които имат желание да притежават модерна ПВО.

Volkswagen заяви, че продължава да проучва решения за фабриката, добавяйки, че макар да води разговори с участниците на пазара, изключва като опция производството на оръжия.

Германското министерство на отбраната отказа коментар.

Още: Дроновете на Иран отварят златна ниша за Украйна (ВИДЕО)

Сложният казус пред VW

Volkswagen иска да продаде или преконфигурира завода, в който работят около 2300 души, след края на производството на модела T-Roc Cabriolet през 2027 г., като част от по-широко обновяване.

Необходимостта от намиране на решение за фабриката произтича не само от икономически но и от социални и трудови съображения. Хиляди работници са изправени пред несигурност и ръководството на компанията трябва да балансира бизнес подхода с отговорността си към своите служители.

Опцията за преобразуване на автомобилна фабрика в обект за производство на компоненти за система за противовъздушна отбрана подчертава промените, настъпващи в световната индустрия, където границите между гражданския сектор и сектора за сигурност стават все по-размити.

Още: САЩ извива ръцете на Иран с план за мир от 15 точки

В случая с Volkswagen обаче, компанията изглежда е склонна да поддържа ясно разграничение между традиционните си операции и производството на оръжия, пише Financial Times.

Беше отбелязано също, че на този етап бъдещето на фабриката в Оснабрюк остава неясно.

Разговорите с Rafael представляват една възможна посока, но окончателното решение все още не е взето. Дотогава Volkswagen продължава да проучва всички възможности, като се стреми да намери решение, което балансира бизнес, индустриални и социални интереси.