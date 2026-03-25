Нова посока във времена на война: Вместо автомобили, Volkswagen ще произвежда ПВО

25 март 2026, 9:10 часа 151 прочитания 0 коментара
Преоринетация по време на война - вместо коли, противоракетна отбрана. Изглежда, че такива са плановете на автомобилния гигант Volkswagen, който води преговори с израелската компания Rafael Advanced Defence Systems за сделка, която ще позволи производството в завода на VW в германския град Оснабрюк да се прехвърли от автомобили към противоракетна отбрана.

Това съобщи Financial Times, позовавайки се на запознати с плана хора.

Израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defense Systems произвежда противовъздушната ракетна система "Железен купол" (Iron Dome) на Тел Авив.

Ако преговорите бъдат успешни, ще се пристъпни към преобразуване на дейността на фабриката на компанията в Оснабрюк, и вместо превозни средства, там ще се произвеждат компоненти за системата за противовъздушна отбрана "Iron Dome".

Според запознати произведените противовъздушни комплекси най-вероятно ще бъдат продавани на европейски държави, които имат желание да притежават модерна ПВО.

Volkswagen заяви, че продължава да проучва решения за фабриката, добавяйки, че макар да води разговори с участниците на пазара, изключва като опция производството на оръжия.

Германското министерство на отбраната отказа коментар.

Сложният казус пред VW 

Volkswagen иска да продаде или преконфигурира завода, в който работят около 2300 души, след края на производството на модела T-Roc Cabriolet през 2027 г., като част от по-широко обновяване.

Необходимостта от намиране на решение за фабриката произтича не само от икономически но и от социални и трудови съображения. Хиляди работници са изправени пред несигурност и ръководството на компанията трябва да балансира бизнес подхода с отговорността си към своите служители.

Опцията за преобразуване на автомобилна фабрика в обект за производство на компоненти за система за противовъздушна отбрана подчертава промените, настъпващи в световната индустрия, където границите между гражданския сектор и сектора за сигурност стават все по-размити.

В случая с Volkswagen обаче, компанията изглежда е склонна да поддържа ясно разграничение между традиционните си операции и производството на оръжия, пише Financial Times.

Беше отбелязано също, че на този етап бъдещето на фабриката в Оснабрюк остава неясно.

Разговорите с Rafael представляват една възможна посока, но окончателното решение все още не е взето. Дотогава Volkswagen продължава да проучва всички възможности, като се стреми да намери решение, което балансира бизнес, индустриални и социални интереси.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Volkswagen Фолксваген ПВО война Иран
