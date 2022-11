Обзор на SERP Conf. 2022

Приключи едно страхотно и вълнуващо SEO събитие в България, което успя да събере над 300 участници, включително специалисти в сферата на SEO и дигиталния маркетинг, собственици на онлайн бизнеси, както и специалисти, работещи в медиите.

SERP Conf. 2022 - събитие, което дълго ще се помни и говори. Събитие, което даде огромна стойност на толкова много хора, успя да обедини SEO общността и да даде възможност за нови познанства, както и възможност колеги, приятели и познати да се срещнат отново.

Събитието включваше четири панела, в които всеки лектор споделяше своя опит, знания и интересни case study-та, помагайки на участниците да сверят своите часовници, да разберат дали от гледна точка на SEO развиват своя проект или бизнес в правилната посока и какво още могат да подобрят.

Начало на събитието постави Свръхчовекът Георги Ненов, който бе и водещ на конференцията. Никола Минков, CEO на SERP Conf., SERP Acad. и Serpact, приветстван от водещия, сподели с всички участници трогателна реч и представи специалния гост на събитието, Огнян Младенов, познат на аудиторията още като бащата на SEO.

В първия панел, “Let me tell you a story…”, лекторите говориха за афилиейт маркетинг, дигитален маркетинг и за силата на SEO общността. Този панел включваше темите:

● "Пътят към свободата или как да стартираме в SEO афилиейт маркетингa" с лектор Георги Георгиев;

● "SEO Афилиейт Доминация ( Как да Печелим Винаги )" с лектор Трифон Боюклийски;

● "Една блондинка в дигиталния свят /за силата на (SEO) общността!" с лектор Боряна Николова-Попова.

Вторият панел, който бе под името “Technical Stories”, беше насочен главно към Technical SEO, а темите, които се обсъдиха, са:

● "Видео SEO - Защо и как да хостваме видеата си сами?" с лектор Васил Тошков;

● Case Study: "Стартиране на нов(стар) медиен сайт" с лектор Владимир Драгиев;

● "Анализ на лог файлове" с лектор Петър Николов.

Третият панел от конференцията бе фокусиран върху съдържанието и неговата стойност. Неслучайно и носеше името “Content Stories”. Темите, които лекторите дискутира, са:

● "Органичен растеж чрез съдържание: Предизвикателства и решения" с лектори Лили Грозева и Елизабет Кукушева;

● "Beyond the SEO Content in the times of E-A-T&Helpful content" с лектор Пламен Попов;

● "Маркетинг чрез знание, не чрез съдържание" с лектор Теодора Петкова.

И последният панел “Experiments” включваше още интересни теми, които също се превърнаха в интересна дискусия, а именно:

● "SEO for News Publishers - Google News Case Study" с лектор Светослав Петков;

● "От 0 до 500 посещения на ден за 6 месеца с бюджет от 1000 лв." с лектор Григор Павлов;

● "Лаборатория за вътрешни линкове, скритото оръжие на всеки SEO" с лектор Теодор Захариев.

В края на всеки един от панелите имаше дискусия заедно с лекторите и модераторите Никола Минков, Евгени Йорданов, Дидо Григоров и Борислав Арапчев. По време на тези дискусии всички присъстващи на събитието можеха да задават своите въпроси.

Междувременно, докато текат лекциите в зала Витоша, в зала Рила се проведоха два много полезни и интересни workshops, а именно:

● "SEO at the intersection of dialogues and data" с Теодора Петкова, в който участниците можеха да изпробват практически силата на съдържанието и пределите му.

● "How To Make Money With SEO Affiliate Marketing" с Трифон Боюклийски и Георги Георгиев, които преведоха всички взели участие в workshop през дебрите на Affiliate и разкриха практическите възможности на този чудесен инструмент.

По време на нетуъркинг паузите и обедната почивка всички участници в SERP Conf. имаха възможността да общуват едни с други, да разменят контакти, опит и впечатления.

За техния комфорт и забавление организаторите се бяха погрижили да предоставят кафе, вода, плодове, хапки, вкусен сладолед и мини голф между различните панели.

Преди края на конференцията се проведе и томбола, от която двама участници спечелиха страхотни подаръци. Единият от тях получи Golden Pass за следващото издание на SERP Acad., а вторият печеливш получи шанса за работен обяд с Никола Минков.

По време на официалното закриване на събитието, Лариса Иванова, която е един от главните организатори и Project Owner на SERP Conf. и SERP Acad., също сподели няколко финални и трогващи думи.

Целият екип на SERP Conf. знае колко трудна е задачата да се организира конференция с такъв мащаб и то за толкова кратко време, особено когато зад нея стои една единствена цел:

Да се създаде събитие, което да наблегне на практиката и на истинските болки на всички SEO специалисти и собственици на онлайн бизнеси.