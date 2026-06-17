Шестима членове на борда на Volkswagen: Съществуването на компанията е застрашено

В анонимно проучване сред членовете на борда на Volkswagen Group, шест от девет членове на борда на директорите са заявили, че автомобилният производител е изправен пред заплаха за съществуването си, пише Der Spiegel. Останалите трима смятат, че Volkswagen се нуждае от радикална промяна в стратегията си. На фона на кризата в автомобилния сектор, компанията обмисля навлизане в сектора на производството на оръжие и разширяване на сътрудничеството с отбранителната промишленост, отбелязва още изданието.

Край на бизнес модела

Неотдавна висшето ръководство на Volkswagen Group заключи, че дългогодишният бизнес модел на автомобилния производител вече не е устойчив, което подготвя почвата за по-дълбоко преструктуриране, намаляване на капацитета и по-рязко преминаване към местно производство на ключови пазари.

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Управителният и надзорният съвет на Volkswagen Group стигнаха до заключението по време на среща наскоро. Въпреки че не бяха взети официални решения, заключението подчертава нарастващия натиск върху групата да се адаптира към по-фрагментираната глобална търговска среда и по-бързите технологични промени.

В продължение на десетилетия Volkswagen разчиташе на разработване на автомобили в Германия и износа им или на производство на локализирани версии в чужбина. Този модел е все по-затруднен от американските тарифи, търговските напрежения между Европейския съюз и Китай и капиталоемкото преминаване към електрически превозни средства, което изисква нови платформи и производство на батерии.

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