ПСЖ ще гони трета поредна Шампионска лига: взима детето чудо на Висшата лига и новия Салах

ПСЖ успешно защити титлата си на европейски клубен шампион, след като победи Арсенал на дузпи във финала на Шампионска лига. Така стана един от едва осемте клуба, които са го правили, но посланието на парижани беше ясно – те се насочват към трета поредна “ушата“ купа. Нещо, което само един отбор е постигал досега, а именно Реал Мадрид. За целта ПСЖ ще направи стабилна лятна селекция, за да си даде още повече дълбочина във вече изградения силен състав.

ПСЖ ще направи силно трансферно лято

Във Франция няма много отбори, които могат да се противопоставят на ПСЖ. Парижани печелят първенството и купата на страната без почти никаква конкуренция и това им дава предимство в борбата за Шампионска лига. Но все пак и те имат нужда от нови попълнения. Според “L’Equipe“ ПСЖ има три основни цели за летния трансферен прозорец – ляв бек, универсален защитник, който може да действа както в центъра, така и вдясно на отбраната, и нападател.

Крупи, Диоманде и Аклиуш са известните цели пред ПСЖ

Конкретните имена в списъка на парижани засега за три – детето чудо на Висшата лига – 19-годишният Ели Жуниор Крупи от Борнемут, спряганият за наследник на Мохамед Салах в Ливърпул Ян Диоманде от РБ Лайпциг и младата френска надежда Магнес Аклиуш от Монако. Крупи най-често играе зад нападателя, докато Диоманде и Аклиуш са флангови футболисти. Но със сигурност те няма да са единствените трансфери на ПСЖ през лятото.

Не само заради нуждата от подсилване на защитата, а и заради слуховете за възможно напускане на някои от звездите на парижани. Жоао Невеш е спряган за трансфер в Реал Мадрид, а към Брадли Баркола има интерес от Ливърпул. Освен това, пред почти сигурна раздяла с ПСЖ са Канг-ин Лий и Гонсало Рамош.

