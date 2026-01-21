Астронавт от НАСА остави снимка и трогателно послание на Луната преди 54 г. и те все още са там

През 1972 г., по време на мисията Аполо 16, астронавтът Чарлз Дюк оставя семейна снимка с надпис на повърхността на Луната, която остава там и до днес.

Астронавт от НАСА остави снимка и трогателно послание на Луната: какво е написал

На 23 април 1972 г. лунният модул на Аполо 16, превозващ астронавтите Джон Йънг и Чарлз Дюк, напуска лунната повърхност и се скачва с командния модул за завръщането си на Земята. Преди да замине, Дюк оставя няколко лични вещи на Луната, включително снимка на семейството си с надпис „Това е семейството на астронавта Чарли Дюк от планетата Земя, който кацна на Луната на 20 април 1972 г.“

Както съобщава IFLScience , мисията е можела да завърши много по-драматично. По време на полета командният модул, пилотиран от Кен Метингли, е имал проблеми с един от двигателите си. Поради това НАСА временно отложи кацането на Луната, опасявайки се от повторение на Аполо 13. Едва след като Матингли успява да възстанови орбитата си от обратната страна на Луната, Йънг и Дюк получават разрешение за кацане.

Поради закъснението екипажът е принуден да отмени една от планираните лунни екскурзии и така наречените „Лунни олимпийски игри“ – символично спортно състезание в условия на ниска гравитация. Астронавтите обаче все пак правят неофициални опити, един от които едва не завършва трагедия: Джон Йънг пада назад от височина над метър, рискувайки да повреди скафандъра си.

„Това беше единственият момент на Луната, когато изпитах истинска паника и си помислих, че може да умра“, спомня си по-късно Йънг.

Въпреки всички трудности, мисията Аполо 16 се счита за успешна. Освен научни образци, Чарлз Дюк остави след себе си семейна снимка, възпоменателен медальон на ВВС на САЩ и парче плат от летателното си училище.

Както самият астронавт обяснил, идеята била проста: да се покаже на децата, че „цялото семейство е било на Луната“.

