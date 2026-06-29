Учени: Животът на Земята е можело да се появи много по-рано, но Космосът го е предотвратил

Според учените, постоянните въздействия от космоса в продължение на милиони години са предотвратили втвърдяването на земната кора, което е забавило образуването на първите континенти на Земята за дълго време.

Образуването на Земята и влиянието на Космоса

Земята се е образувала преди около 4,5 милиарда години, но следващите 500 милиона години от историята на планетата са обвити в мистерия. Твърде малко скали са оцелели от това време. По-голямата част от най-старата земна кора е изчезнала. Въпреки че се смята, че движението на литосферните плочи е причината за това, авторите на ново проучване предлагат различно обяснение. Ранната земна кора никога не е успяла да се оформи в нещо стабилно. А виновникът са астероидите, падали на Земята в продължение на стотици милиони години. Изследването е публикувано в списание Science, пише ScienceAlert.

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Ако е почти невъзможно да се намерят скали, съществували преди повече от 4 милиарда години, как можем да научим за най-ранната история на нашата планета? Учените казват, че скали от Луната, както и наблюдения на нейната повърхност, могат да бъдат използвани за това.

В продължение на милиарди години астероидите непрекъснато удрят Луната, променяйки нейната кора. А между 4,5 и 4 милиарда години всички небесни тела в Слънчевата система са били подложени на интензивна астероидна бомбардировка. Учените твърдят, че изучаването на лунните скали и повърхността на Луната дава представа какво се е случило със земната кора в самото начало на нейната история.

Според симулацията, в продължение на стотици милиони години астероиди са падали върху Земята и в резултат на ударите се е освобождавало огромно количество енергия и топлина. Тази енергия и топлина са се разпространили в земната кора и мантия. Това е довело до издигането на огромно количество разтопена скала нагоре. По този начин кората на нашата планета е била в частично разтопено състояние. Това е затруднило втвърдяването на земната кора в трайни литосферни плочи и е попречило на образуването на първите континенти, смятат учените.

Едва след като земната кора е станала по-стабилна и твърда, е започнал процесът на движение на плочите, което доведе до появата на първите континенти. Ако не са били астероидите, континентите вероятно биха се появят стотици милиони години по-рано.

Като се има предвид, че движението на литосферните плочи е най-важният фактор за възникването и развитието на живота на Земята, живите организми биха могли да се появят на нашата планета по-рано. Поне теоретично, според учените.

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Междувременно учени съобщиха, че са открили най-старата вода в света.

Геолози откриха кладенеца на възраст приблизително два милиарда години в мината Кид Крийк, разположена близо до Тиминс в северната част на Онтарио.

Проучването е ръководено от професор Барбара Шерууд Лолар от Университета в Торонто, която за първи път посещава мината през 1992 г. През 2013 г. нейният екип публикува статия в списание Nature за откриването на вода на 1,5 милиарда години на дълбочина 2,4 километра. Впоследствие, докато сондират на дълбочина почти три километра, учените откриват още по-древни резервоари.

Откритата течност е била приблизително десет пъти по-солена от морската вода. Тя има гъста консистенция, горчив вкус, сярна миризма и става оранжева на въздух поради реакцията на разтвореното желязо с кислород.

Химичният анализ на водата разкрива наличието на сулфати и разтворен водород, което показва биологична активност. Последващи изследвания потвърдиха съществуването на сулфатно-редуциращи бактерии. Тези микроорганизми виреят в пълна тъмнина и са изолирани от слънчева светлина. Те получават енергия от химични реакции между водата и скалите.

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