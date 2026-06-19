Вече е факт: „Черната кутия на Земята“ ще бъде инсталирана в Тасмания

Преди пет години австралийската организация Rouser Lab представи план за създаване на „Черна кутия на Земята“. Устройството ще наподобява полетен рекордер, който ще записва щетите върху околната среда, които човечеството причинява. Сега разработчиците на „бордния рекордер“ на Земята обявиха, че ще инсталират устройството си в Тасмания по-късно тази година, пише Gizmodo .

„Черна кутия на Земята“

Сглобяването на устройството вече е в ход и Rouser Lab планира да го инсталира в покрайнините на отдалечено летище в Тасмания през декември. Монолитът с дължина 16 метра и височина 4 метра ще бъде изработен от стоманобетон и бетон и „проектиран да издържи на всяка потенциална опасност, включително циклони, земетресения, пожари, наводнения или атаки“, според инженерите на Rouser Lab.

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Покривът ще бъде оборудван с 36 слънчеви панела, защитени от слоеве закалено стъкло. Тази система ще захранва вътрешни устройства, съхраняващи огромни количества „набори от данни, измервания и взаимодействия, свързани със здравето на нашата планета“. Тези данни ще се получават от космически агенции, метеорологични служби и университети и ще се предават непрекъснато на устройството чрез интернет, за да се формира „Жизненият индекс на Земята“.

„Целта на устройството е да предостави обективен отчет за събитията, довели до гибелта на планетата, и да вдъхнови бъдещите поколения да предприемат спешни действия. Как ще завърши тази история зависи изцяло от нас“, се казва на уебсайта на Earth Black Box.

През последните пет години Rouser Lab пазеше мълчание относно напредъка на проекта, но артистичният директор Джонатан Нийбоун сподели подробности. Той разкри, че екипът вече е разработил дизайна, системите за съхранение на данни, изходните материали и уеб платформата, както и че е осигурил финансиране в подкрепа на проекта.

Лаборатория „Раузър“ не е научна или техническа организация. По-скоро тя се представя като „експериментална агенция за екологични комуникации“. Организацията си представя сценарий, в който бъдещите цивилизации биха могли да се учат от данните, съхранявани в „Черната кутия“ на Земята, за да избегнат повтарянето на грешките на своите предшественици.

Лабораторията Rouser работи и по проект, наречен Climate SOS, който има за цел да построи 50-метров „технообелиск“ с радиотелескоп на върха, който да излъчва сигнал за бедствие в космоса с надеждата, че извънземна цивилизация ще ни спаси от климатичен колапс.

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„Набор от стотици данни, измервания и взаимодействия, свързани със състоянието на нашата планета, ще бъдат непрекъснато събирани и съхранявани безопасно за бъдещите поколения“, казват учените.

„Как ще завърши историята зависи изцяло от нас. Само едно е сигурно - нашите действия, бездействия и взаимодействия сега се записват.“

Вдъхновението за проекта е известната „черна кутия“ на всеки самолет (въпреки че обикновено е оранжева), която съхранява данни в удароустойчив корпус, за да помогне на следователите да сглобят причините за възникване на инциденти. Това също е австралийско изобретение: прототипът е сглобен в правителствена изследователска лаборатория в Мелбърн през 1954 г.

Обявяването за създаването на Черната кутия на Земята съвпадна с климатичните преговори на ООН COP26 в Глазгоу през 2021 г.

Но след обявяването на проекта последва мълчание. Последните и единствени публикации на страницата на неговия създател в Instagram бяха черни плочки, които образуват кутия 3x3. Постът е от октомври 2021 г.

Поради факта, че проектът е замислен от Rouser Lab, австралийска нестопанска „експериментална агенция за екологични комуникации“, а не от учени, първоначално той бе възприет просто като опит за привличане на общественото внимание.

Джонатан Нийбоун, заяви единствено, че проектът се координира от фондация „Черната кутия на Земята“, регистрирана благотворителна организация, посветена на идеята.

„Ще минат приблизително пет години до деня, в който най-накрая ще можем да инсталираме произведението“, каза той пред Guardian Australia при обявяването на проекта.