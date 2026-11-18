Използвайки космическите апарати Mars Reconnaissance Orbiter и Trace Gas Orbiter, учените откриха необичайни геоложки формации на Марс. Астрономите смятат, че под тях са скрити големи древни ледници. Това откритие е важно за бъдещи пилотирани мисии до Марс, тъй като хората ще се нуждаят от достъп до вода. Резултатите от изследването са публикувани в списание Earth and Planetary Science Letters, пише ScienceAlert.

Откритието на учените на Марс

В момента на студения и сух Марс се смята, че водата присъства в големи количества под формата на лед близо до полюсите, както и под горните слоеве на земната кора. Учените са открили скрити ледници в околностите на вулкана Алба в северното полукълбо на Марс. Това е най-големият вулкан по площ не само на Червената планета, но и в цялата Слънчева система - диаметърът му е около 600 км.

Учените са изследвали стотици кратери, използвайки орбитални изображения, за да изградят 3D модели на терена. В резултат на това те са открили богати на лед марсиански релефни форми със стръмни склонове, разположени в сравнително млади ударни кратери с диаметър няколко километра. Този тип ледник никога преди не е бил виждан на Марс.

Използвайки компютърни симулации, учените се опитали да разберат как тези ледници биха могли да се образуват. Като аналогия те разгледали подобни форми на релефа, които съществуват в Исландия.

Според учените, марсианските релефни форми, богати на лед, наподобяват земните ледници със стръмни издатини, които са скрити под слой скали.

Според проучването, в района на вулкана Алба са открити 29 ледника, които сега са покрити със скали и прах. Този слой служи като защита срещу въздействието на атмосферата върху леда. Тези ледници вероятно са се образували през сравнително скорошен, по-студен период в историята на Марс.

Тези ледници са големи: в някои случаи склоновете на ледниците се простират на разстояние до 3 километра и рязко завършват, образувайки стръмни склонове с височина до 200 метра. Тези ледници могат да разкажат много за миналия климат на Марс, както и да посочат източници на вода, които астронавтите могат да използват в бъдеще. Необходимо е да се знае къде се намират огромните запаси от вода под формата на лед и колко добре са скрити от скали. Това проучване помага да се разбере този въпрос.

Прочетете също: 378 дни в условия на Марс: Участниците в уникална мисия на НАСА се завърнаха у дома