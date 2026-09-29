Скитащи черни дупки бродят из Космоса: Те държат отговора на мистерия, която е на повече от 13 милиарда години

Учените вярват, че скитащите черни дупки в Космоса крията историята на родните си галактики и биха могли да разрешат дългогодишен научен спор.

Скитащите черни дупки в Космоса

Ново проучване предполага, че скитащите черни дупки, които пътуват през Космоса, носят със себе си историята на своята родна вселена. Изучаването на такива черни дупки би могло да помогне за разрешаването на противоречията относно това как са се появили свръхмасивните черни дупки. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, съобщава Space.

Скитащите черни дупки могат да започнат да се движат в Космоса в резултат на сблъсъци и сливания на галактики. По този начин черните дупки могат да прекарат милиарди години, пътувайки в Космоса далеч от мястото си на раждане.

Учените отдавна знаят, че активността на свръхмасивните черни дупки в центровете на галактиките има значително влияние върху еволюцията на галактиките. Нови данни показват, че скитащите черни дупки могат да съхраняват информация за процесите, които формират галактиките.

„Най-интересното в нашите резултати е, че черните дупки сякаш помнят повече от просто обстоятелствата на своето раждане. Настоящото им местоположение носи отпечатъка на всички събития, преживели галактиките, в които са родени“, казват учените.

Учените са използвали космологична симулация, наречена ASTRID, която проследява около 13,5 милиарда години космическа история, моделирайки взаимодействията между тъмната материя, междузвездния газ и образуването на звезди, започвайки 300 милиона години след Големия взрив.

Астрономите симулираха галактики с маса от 10 милиона до 1 милиард слънчеви маси и проследиха еволюцията им в продължение на приблизително 12,6 милиарда години.

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Изследователите потвърдиха, че черните дупки вероятно напускат галактики с ниска маса и че такива галактики изглежда запазват информация за първоначалната си популация от черни дупки дори след милиарди години растеж, сблъсъци и сливания с други галактики.

В момента учените обсъждат как черните дупки в ранната Вселена, преди повече от 13 милиарда години, са започнали да натрупват огромна маса. Някои учени смятат, че първите много масивни звезди са умрели и на тяхно място са се появили малки черни дупки - леки ембриони. Те постепенно са започнали да натрупват маса. Други учени смятат, че плътни области от облаци от газ и прах са били компресирани под въздействието на гравитацията по такъв начин, че първо са се появили масивни черни дупки - тежки ембриони.

Ако скитащите черни дупки запазят информация за произхода си, те биха могли да помогнат за разрешаването на този научен спор.

Черните дупки се образуват, когато масивни звезди умират, свивайки се в изключително плътна област от пространството. От друга страна, се смята, че съществуват първични черни дупки – хипотетични обекти, които никой никога не е виждал, но са се образували в първите моменти след Големия взрив от области с повишена плътност. Смята се, че тези черни дупки са вероятен компонент на тъмната материя, която е източник на допълнителна гравитация в галактиките.