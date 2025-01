Колкото футболно игрище: Астероид може да удари Земята през 2032 година (ВИДЕО)

Новооткрит астероид, обозначен като 2024 YR4, има шанс 1 към 83 да удари Земята през декември 2032 г. Астероидът се оценява на 196 фута (60 метра) широк и в момента е на 27 милиона мили. Близкият до Земята обект (NEO), открит през 2024 г., който е около половината по-широк от дължината на футболно игрище, ще се приближи много близо до Земята на 22 декември 2032 г. Очаква се да се приближи на около 66 000 мили (106 200 километра) от Земята на този ден, според Центъра за изследване на NEO на НАСА (CNEOS), пише специализирания сайт Space.com.

Въпреки това, когато се вземат предвид орбиталните несигурности, това близко приближаване може да се окаже пряк удар върху нашата планета. Подобен удар може да причини експлозия в атмосферата, наречена „въздушен изблик“, или може да причини ударен кратер, когато се удари в земята. ОЩЕ: Изследователи откриха повече от 1000 нови обекта в Слънчевата система

Коефициентите леко са се увеличили до 1 към 83", пише инженерът на Catalina Sky Survey и ловецът на астероиди Дейвид Ранкин в BlueSky. „Това е една от най-големите вероятности за удар от скала със значителни размери някога."

Астрономът любител Тони Дън сподели симулация на приближаването на астероида в своя X канал.

Recently-discovered #asteroid 2024 YR4 may make a very close approach to Earth in 8 years. It is thought to be 40-100 meters wide. Uncertainty is still high and more and more observations are needed confirm this. pic.twitter.com/u8PvZg3jaw