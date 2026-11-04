Космическата надпревара започна: Китай публикува подробности за кацането на астронавти на Луната

Надпреварата за покоряване на Луната между Китай и Съединените щати официално започна. За първи път беше публикуван подробен план за кацане на китайски астронавти на повърхността на Луната.

Плановете за кацането на китайски астронавти на Луната

Китай представи първия си подробен план за кацане на астронавти на Луната до 2030 г., след като преди това имаше само неясни съобщения без конкретни подробности. Пътната карта предоставя най-изчерпателния поглед досега върху това как Китай се опитва да се справи със Съединените щати в стремежа им да завладеят Луната, съобщава Gizmodo.

По време на 7-ия симпозиум за пилотирани космически полети в Пекин, Уанг Сян, главният конструктор на китайската програма за изследване на Луната, представи подробен преглед на мисиите, които би трябвало да доведат до кацането на китайски астронавти на Луната до 2030 г.

В началото на 2027 г. се очаква нова ракета-носител „Чанчжън Марш-10“ да изстреля космическия кораб „Мънчжоу“, който ще отведе китайски астронавти до Луната след няколко години. Планът е космическият кораб да бъде изпратен до космическата станция Тиангун, за да се тества неговата производителност и готовност за продължителни космически полети.

Китай също така планира да изстреля по-мощна версия на ракетата „Дълъг поход-10“ през следващата година, която ще изведе спускаемия модул „Ланьюе“ в ниска околоземна орбита, където астронавтите по-късно ще се спуснат на лунната повърхност. По време на тази мисия безпилотният спускаем модул ще лети до Луната, ще кацне на нейната повърхност и след това ще излети отново.

Очаква се през 2029 г. едната ракета „Дълъг поход-10“ да достави спускаем апарат до лунната орбита, докато другата ще помогне за доставянето на космически кораб с трима китайски астронавти на борда. След това двамата астронавти ще се прехвърлят в спускаем апарат, който ще кацне на лунната повърхност. Очаква се мисията на лунната повърхност да продължи три земни дни, като членовете на екипажа ще напускат спускаемия апарат всеки ден, за да провеждат научни изследвания.

След завършване на мисията на Луната, членовете на екипажа ще се изкачат до лунна орбита на модула Ланюе, след което ще се върнат на космическия кораб Менгчжоу и ще се върнат на Земята.

Проектирането, разработването и производството на оборудване за кацане на Луната за китайската лунна програма в момента е в разгара си. Това е най-подробната информация досега за предстоящата пилотирана мисия на Китай до Луната, тъй като представители на китайската лунна програма не са публикували публично подобни подробности досега.

Така Китай официално се включи в лунната космическа надпревара със Съединените щати. Припомняме ви, че НАСА планира да кацне астронавти на повърхността на Луната в началото на 2028 г. като част от мисията Artemis 4. Все още не е ясно дали това ще бъде направено навреме, защото не е известно дали SpaceX и Blue Origin ще имат време да подготвят лунния модул за кацане до определеното време. Последният път, когато американски астронавти посетиха Луната, беше през декември 1972 г.

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