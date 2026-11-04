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Нова ера за Венера по Залез с "първи до слънцето"

04 ноември 2026, 12:09 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Projector Plus
Нова ера за Венера по Залез с "първи до слънцето"

Тези седмици и Венера, и Меркурий вървят назад по небето. Анонимната Венера по Залез също се връща символично назад, чак до самото си начало с "първи до слънцето". Това е първата песен, която тримата музиканти зад анонимния проект някога са създали заедно и тя излиза утре, четвъртък, 5 ноември, точно когато групата се готви за следващата си голяма стъпка. Премиерата на официалното видео е в 11:00 часа в YouTube канала на групата, а в същия ден песента ще бъде достъпна и във всички стрийминг платформи.

След "фигури", "призрак" и "писмо (призрак)" Венера по Залез замълча за цялото лято, но тишината беше съзнателно търсена. Музиката на групата принадлежи към по-тъмните месеци, а зад кулисите работата на музикантите не спира нито за ден. Време е групата да започне нова ера, в която светът на Венера ще излезе от екрана и скоро ще може да бъде преживян на живо. "първи до слънцето" открехва вратата, която предстои да се отвори изцяло съвсем скоро.

Снимка: Projector Plus

Тя е песен за желанието, което е по-голямо от смелостта, за онова, което искаш толкова силно, че започваш да го виждаш навсякъде, докато мечтата не се превърне в обсесия, а обсесията - в мъчение. Също като Меркурий, който е първата планета до Слънцето, достатъчно близо, за да не може никога да се откъсне от него, но и достатъчно далеч, за да не успее да го достигне никога. Планетите са вдъхновение за музикантите и активно се включват в историята, днес, ден преди премиерата, Меркурий минава точно пред Слънцето и застава в онова, което астролозите наричат "сърцето на Слънцето". Песента действително следва историята, "първи до слънцето" е най-агресивната и сурова страна на Венера по Залез, която групата показва досега.

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Видеото към нея е потопено в червено-оранжеви тонове, сякаш камерата е застанала там, където е Меркурий, само на косъм от Слънцето, достатъчно близо, за да изгори. В него трите персонажа са вече в човешки облик, но нещо животинско в тях още не се предава и излиза наяве в пластична пантомима, вдъхновена от хищник в бяг. Клипът е заснет в Underground co.lab, пространство за изкуство, и продължава визуалния свят, започнал със силуетите във "фигури" и персонажите сред Белоградчишките скали в "призрак". Режисурата и креативната концепция отново са на Микаела Милошева-Малеванова, която продължава партньорството си с оператора Тони Стоев, започнало през 2022 г. В екипа са още Александър Партулов като асистент-оператор и Ина Бояджиева, която заснема процеса зад кадър.

А новата ера на Венера по Залез започва още тази вечер. На 4 ноември от 22:00 часа групата и Diabolith Studio ще представят първата българска музикална игра в алтернативна реалност - ARG (alternate reality game) в България. Тя среща музиката, гейминга и мистерията и е игра, в която песните се превръщат в загадка за разгадаване. Още с предишната си песен "призрак" музикантите провокираха публиката си да търси, а не само да ги слуша. Тогава те пуснаха в обращение кодирани ръкописни писма без подател, които можеха да се прочетат само по определени инструкции.

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Българска музика Венера по Залез
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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