Обявиха датата на падането на телескопа на НАСА на Земята

Телескопът "Swift" се превърна в истински рекордьор сред космическите обсерватории, като значително надхвърли проектирания си експлоатационен живот. Вместо планираните две години, той работи почти 11 пъти по-дълго, дарявайки на науката десетилетия уникални наблюдения.

Падането на телескопа на НАСА на Земята

Космическата обсерватория "Swift" ще престане да съществува в сряда, 4 ноември, когато изгори напълно при повторното си влизане в атмосферата, съобщава НАСА .

Този космически кораб, първоначално проектиран само за две години експлоатация, е служил на науката в продължение на близо 22 години и се превърна в ключов инструмент за изучаване на високоенергийни явления във Вселената. Неговата специализация са гама-лъчеви изблици, свръхнови и редки катастрофални събития в Космоса.

По време на мисията си "Swift" е успял да засече повече от 2000 гама-лъчеви изблици и 1400 свръхнови, а също така е помогнал за откриването на трети междузвезден обект, прелитащ през Слънчевата система - кометата 3I/ATLAS. Също толкова ценни са били наблюденията му на събития, свързани с приливни разрушения, когато звезда се приближава твърде много до черна дупка и е разкъсвана от нейната гравитация. Такива данни позволяват на учените да изучават екстремни състояния на материята и енергията.

"Този телескоп оставя зад себе су изключителен архив от наблюдения с много дължини на вълната, който е изключително важен за нови открития през следващите десетилетия", казва Шон Домагал-Голдман, директор на астрофизиката на НАСА.

Инженерите се опитаха да забавят края на телескопа. През юли НАСА, заедно с компанията Katalyst, се опитаха да повишат орбитата на космическия кораб с помощта на роботизиран спътник. Устройството обаче се повреди по пътя към обсерваторията и операцията трябваше да бъде отменена. Оттогава орбитата на телескопа непрекъснато намалява, което предреши съдбата му.

Изгарянето в атмосферата е естествен резултат за космическите кораби в ниска околоземна орбита: съпротивлението на разредения въздух постепенно ги забавя и гравитацията ги връща на Земята. Няма заплаха за хората: конструкцията на телескопа не позволява оцеляването на големи фрагменти.

Наследството на Суифт е впечатляващо: близо 7000 научни статии се основават на събраните от него данни – приблизително шест публикации седмично в продължение на близо две десетилетия. Телескопът е доказал, че дори един сравнително компактен инструмент може значително да промени нашето разбиране за Вселената и да повлияе на науката дори след изчезването си.

Както вече стана ясно, в края на октомври, НАСА поиска информация от частни компании относно възможността за провеждане на операция по спасяването на космическия телескоп "Хъбъл". Той работи повече от 35 години в орбита, но орбиталната му височина непрекъснато намалява. Ако не се предприемат действия, телескопът ще навлезе в земната атмосфера и ще бъде унищожен през 2033-2034 г.

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