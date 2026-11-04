Сондата Hera на НАСА за първи път видя астероид с размерите на Хеопсовата пирамида, повреден от удар

Космическият апарат на Европейската космическа агенция (ЕКА) е готов да разбере какво наистина се е случило с астероида Диморф, след като космическият кораб DART на НАСА се е разбил в него.

Мисията „Хера“

Космическият апарат „Хера“ на ЕКА скоро ще влезе в орбита около система от два астероида, разположени на 197 милиона километра от Земята. Сондата е получила първата по рода си снимка на двойна система, показваща два астероида - Дидимус и Диморф - поотделно. Целта на мисията „Хера“ е да определи последствията от удар върху астероида Диморф, извършен като част от тест на технология за планетарна защита, пише Space.

Сондата „Хера“ е получила изображения на астероидите Дидимус и Диморфус от разстояние 1280 км. Докато предишните изображения на сондата са показвали двата астероида като един обект, това е първият път, когато те могат да бъдат видени поотделно.

Астероидът Диморф, чийто диаметър е 151 метра, което е малко по-високо от височината на Великата пирамида в Гиза в Египет, обикаля около астероида Дидим, който има диаметър 780 метра, което е малко по-малко от височината на най-високата сграда в света, небостъргача Бурдж Халифа в Дубай.

Космическият апарат „Хера“ беше изстрелян в Космоса през октомври 2024 г. с цел да проучи подробно два астероида, близки до Земята, разположени на 197 милиона километра от Земята. Планирано е той да влезе в орбита около астероидите в края на ноември 2026 г., а на 25 ноември ESA обещава да публикува първите подробни изображения на астероида Диморф, който стана първият обект в Слънчевата система, чиято орбита беше променена от човешка дейност.

Учените се интересуват не само от състава и структурата на астероида, но и от целта на мисията - да разберат какво се е случило с астероида Диморф през септември 2022 г. Тогава космическият апарат DART на НАСА се сблъска с Диморф и промени орбитата си. По този начин времето на въртене на Диморф около Дидима се намали с 33 минути. В резултат на удара в Космоса беше изхвърлен облак от отломки, простиращи се на 10 000 км. Това беше първият успешен тест на технологията за планетарна защита в историята. Учените провериха дали е възможно да се промени траекторията на полета на астероид, който би заплашил Земята.

Сондата Hera, оборудвана с 12 научни инструмента, ще изследва последствията от удара на DART върху астероида Диморф. Учените искат да разберат: как точно ударът е повлиял на астероида, дали космическата скала е била деформирана, какви характеристики са довели до много по-голямо орбитално отклонение от прогнозираното от моделите на сблъсък?

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