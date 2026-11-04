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"Забрани за цялата дигитална рекламна екосистема в България": КРИБ обясни защо забраната на хазартната реклама е опасна

04 ноември 2026, 12:20 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Забрани за цялата дигитална рекламна екосистема в България": КРИБ обясни защо забраната на хазартната реклама е опасна

КРИБ предупреждава, че предложенията за почти пълна забрана на рекламата на хазартни игри – включително в онлайн пространството и социалните мрежи, крият риск от по-широки ограничения на услугите на глобалните платформи за българския пазар. Това може да засегне не само хазартния сектор, а и други бизнеси и дори физически лица, които разчитат на дигиталните рекламни канали.

Това се казва в официална позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

"Глобалните социални мрежи и рекламни платформи (Meta, TikTok, Google/YouTube, X, и други) реагират на строги или пълни национални забрани, като класифицират съответната държава като високо-рискова юрисдикция. В резултат те може да въведат географски блокирания на цели категории реклами, повишени изисквания за верификация и в екстремни случаи – временни ограничения или спиране на услуги", твърдят от КРИБ.

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"На теория, това ще са таргетирани ограничения само за конкретен сектор, но на практика дигиталните гиганти могат да не влязат в дълбочина за конкретната юрисдикция, особено ако нейният пазар е малък, и да въведат много по-широки забрани за всички. И това е логично бизнес поведение на платформите за ограничаване на техния собствен риск при неразумни и непремерени законодателни изисквания", гласи още позицията.

Забрана на един бранш, ефект върху всички

"Важно е да се отбележи, че при техническата невъзможност ефективно да се блокира достъпа до всички нелицензирани сайтове и данъчната тежест, която само лицензираните плащат, единственото предимство един хазартен оператор да има лиценз е рекламата – и при нейната пълна забрана или тежко усложняване, то е логично незаконният хазарт да завземе още по-голям пазарен дял. Конкретни примери от практиката показват този механизъм – пълното спиране на TikTok в Индонезия, списъците за неподдържани пазари на Meta и Google, споровете между Meta и Google с Австралия за авторски отчисления за новинарско съдържание, повишени дю дилиджънс изисквания за много от малките юрисдикции, които понякога дори не са индикирани ясно и официализирани", се казва още в становището.

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КРИБ подчертава, че ефективната защита на потребителите и борбата със зависимостите изискват пропорционални мерки – строг контрол върху съдържанието, насочено към непълнолетни, прозрачност и ефективно прилагане на съществуващите правила.

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"Пълната забрана създава стимули за преминаване към нерегулирани канали (паричните преводи към нелицензирани сайтове са с дял 1/3 и 2/3 в България и Европа) и същевременно повишава риска платформите да третират България като юрисдикция с от една страна прекомерни изисквания, а от друга – малък пазарен потенциал", гласи позицията.

В становището се казва още, че бизнесът подкрепя разумната регулация, която предпазва уязвимите групи и колективните браншови членове от хазартната индустрия са го показали в дискусиите си с държавните институции.

"Но пълната забрана на онлайн рекламата на хазарта рискува да предизвика странични ефекти върху цялата дигитална рекламна екосистема в страната с катастрофален ефект върху дигиталната икономика на България и предприемачеството. Социалните мрежи вече показват, че при високо регулаторно натоварване ограничават услуги не само за засегнатия сектор, а по-широко за цялата държава. Призоваваме за диалог и оценка на въздействието, преди да се приемат мерки, които могат да навредят дългосрочно на конкурентоспособността на всички български компании и предприемачи", коментират от КРИБ.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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