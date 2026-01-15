Лайфстайл:

Космически проект: Първият хотел на Луната ще отвори врати до 2032 г. - колко ще струва една стая?

До 2032 г. първият хотел ще се появи на повърхността на Луната. Можете да станете част от историята още сега, като резервирате стая, но цената на космическа ваканция е потресаваща. Това съобщи GRU Space, частен космически проект, който се позиционира като първият в света разработчик и оператор на недвижими имоти на Луната.

Първият хотел на Луната 

В съобщението на компанията се посочва, че желаещите могат да кандидатстват, за да бъдат сред първите, които ще резервират място в първия в света хотел на Луната. Това е шанс да се присъединят към нова междупланетна глава в човешката история. Това не е просто типичен космически туризъм. Само 12 души са ходили по Луната и участието в този начален етап означава да бъдеш част от основите на живота извън Земята.

Всеки, който бъде избран, ще трябва да подпише споразумение за депозит и да направи авансово плащане от 250 000 или 1 милион долара, в зависимост от избраната опция. След първите 30 дни депозитът може да бъде напълно възстановен по всяко време. Тази сума ще бъде приложена към крайната цена на резервацията, след като хотелът е готов да посрещне гости.

Крайната цена все още не е определена, но се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Може да се наложи да предоставите и допълнителна лична, медицинска и финансова информация и документи, за да потвърдите правото си да пътувате и да си осигурите резервация. Компанията обещава съдействие на всяка стъпка от пътя. Само таксата за кандидатстване е 1000 долара и не се възстановява.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман вече потвърди амбициозния план на Съединените щати за завръщане на Луната по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Приоритет на агенцията е разработването на спътника за създаване на космически центрове за данни и добив на хелий-3 - стратегическо гориво за бъдещ ядрен синтез. Проектът предвижда бързото изстрелване на мисиите Artemis II и Artemis III, изграждането на ядрени реактори в лунната база до 2030 г. и разполагането на тежки ракети от SpaceX и Blue Origin за редовни и достъпни полети.

