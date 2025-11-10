Лошото време спря ракетата на Безос

Космическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Blue Origin" отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "New Glenn" заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия си опит въз основа на прогнозата за времето".

Нов опит

Очакваше се определянето на дата за нов опит за изстрелване да бъде трудно заради частичното спиране на на работата на федералното правителство, което продължава рекордните 40 дни. Тъй като авиодиспечерите вече не получават заплащане, Федералната авиационна администрация ще ограничи изстрелванията на ракети за търговски цели, считано от понеделник.

По-късно от "Blue Origin" обаче съобщиха, че планират нов опит за изстрелване в сряда между 14:50 и 16:17 часа.

"New Glenn" е огромна ракета носител, висока 98 метра и предназначена за многократна употреба. Нейната мисия по-конкретно е да изпрати две сонди на космическата агенция на САЩ НАСА около Марс, за да проучат историята на климата на Червената планета и да проправят пътя за евентуалното ѝ изследване от хората.