Мистериозно огнено кълбо премина през Япония (ВИДЕО)

Малко след 23:00 часа в небето над Япония беше наблюдавано огнено кълбо. Изображения, публикувани онлайн, показват изключително ярката светлинна топка, видима от стотици километри разстояние, съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde. Огненото кълбо е описвано от очевидци като бяла светлина, която никога досега не е била виждана, както и като дневна светлина, която заслепява окото.

„Стана толкова ярка, че можех ясно да видя очертанията на къщите около нас“, каза Йошихико Хамахата, който шофираше в префектура Миядзаки, пред обществения радио-телевизионен оператор NHK. „Изглеждаше като дневна светлина. За момент не разбрах какво се е случило и бях много изненадан “, добави той. ОЩЕ: "Видях огнено кълбо": Малък самолет се разби във Великобритания (ВИДЕО)

Livestream cameras captured the moment a blazing fireball lit up the night sky across southern Japan. The Sendai Space Museum director explained it as dust or asteroid fragments burning brightly while entering the atmosphere. pic.twitter.com/56199AsOsP — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2025

Какво се оказа мистериозното кълбо?

Тошихиса Маеда, директор на Космическия музей Сендай в префектура Кагошима, югозападна Япония, заяви, че това е изключително ярък метеор. Изглежда, че е паднал в Тихия океан, добави той. Според него става въпрос за прах или астероидни фрагменти, горящи ярко, докато навлизат в атмосферата, цитира го и Ал Джазира. Според НАСА, обектите, които причиняват огнени топки, могат да надвишават един метър по размер. Огнените топки, които експлодират в атмосферата, се наричат „болиди“, въпреки че термините „огнени топки“ и „болиди“ често се използват взаимозаменяемо. ОЩЕ: Заснеха падането на метеорит в Русия (ВИДЕО)