Бивш съотборник на Бербатов и Ники Михайлов стана селекционер на родината си

Бившият съотборник на Димитър Бербатов във Фулъм и на Николай Михайлов в Твенте - Брайън Руис, направи огромна стъпка в кариерата си. Той бе официално назначен за национален селекционер на родината си Коста Рика. Това се случва след успешния му престой начело като временен наставник. 41-годишният бивш плеймейкър на Фулъм е натоварен със задачата да върне страната си в основната фаза на Световното първенство през 2030 година.

Назначиха Руис за постоянен селекционер на Коста Рика

Изпълнителният комитет на Футболната федерация на Коста Рика финализира условията по договора, с който бившият капитан поема постоянното ръководство с мандат да се класира за Мондиал 2030. Назначен първоначално на 28 септември след уволнението на аржентинския треньор Фернандо Батиста, 41-годишният Руис незабавно привика обратно Кейлор Навас. Поредицата от победи впоследствие запази статута на страната в група А на Лигата на нациите на КОНКАКАФ.

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Това назначение е първата постоянна треньорска длъжност на Руис в мъжкия футбол, като преди това той е работил в младежките формации и като асистент в Лига Депортива Алахуеленсе, където е ръководил само два мача на първия отбор в извънредни ситуации. Според официалното изявление на федерацията, това решение осигурява приемственост и поставя началото на нов етап, като позволява на бившия им талисман да внесе лидерските си качества и познанията си за вътрешния и международния футбол на треньорската скамейка.

По време на кариерата си като играч левокракият атакуващ полузащитник е играл за Твенте с родния вратар Ники Михайлов, ПСВ Айндховен, Фулъм с Димитър Бербатов, Спортинг Лисабон и Сантос, преди да се окачи бутонките в Алахуеленсе през 2022 година. Той също така е бил капитан на Коста Рика на три поредни световни първенства през 2014, 2018 и 2022 година, като е известен с това, че е бил начело на историческото им участие в 1/4-финалите на Мондиала в Бразилия.

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