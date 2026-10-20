Уран и Нептун не са се появили там, където са сега - те не са планети близнаци

Въпреки факта, че последните две планети от Слънчевата система - Уран и Нептун, се считат за близнаци, нова изследване показва, че те са се образували на различни места.

Откритието на учените за Уран и Нептун

Астрономи са изследвали атмосферите на Уран и Нептун и са установили, че химичният им състав е различен. Това означава, че най-външните планети на Слънчевата система вероятно са се образували преди милиарди години в различни части на Слънчевата система. По този начин се поставя под въпрос дългогодишната теория, че Уран и Нептун са се образували наблизо, поради което се наричат ​​планети-близнаци. Изследването е публикувано в списание Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Уран и Нептун са най-слабо проучените планети в Слънчевата система, тъй като са най-отдалечени от Слънцето. Само един космически кораб, Вояджър 2, ги е изследвал отблизо в края на 80-те години на миналия век.

Невъзможно е да се изучат дълбоките слоеве на атмосферите на Уран и Нептун с помощта на наземни и космически телескопи, тъй като те са скрити от плътни облаци. Съставът на вътрешността на двете планети обаче може да бъде индиректно преценен по определени химични съединения, които са видими в горните слоеве на атмосферите на двата ледени гиганта.

Например, това може да се осъществи с помощта на въглероден оксид (CO), който се образува в дълбоките слоеве на атмосферата и се пренася до по-високите слоеве. Концентрацията на това вещество дава представа за процесите, протичащи в недрата на ледените гиганти, отбелязват астрономите.

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В резултат на изследването учените успяха да определят съотношението на въглерод към кислород във вътрешността на Уран и Нептун. Това съотношение е един вид химически отпечатък на материала, от който са се образували двете планети.

Оказва се, че Нептун има повече кислород от Уран. Така че съотношението въглерод към кислород на Нептун е по-ниско, отколкото на съседната му планета. Но това не би трябвало да е така, защото една дългогодишна теория предполага, че и двете планети са се образували от материали с един и същ химичен състав на едно и също място в протопланетарния диск от газ и прах, който е обграждал Слънцето преди повече от 4,5 милиарда години.

Авторите на изследването стигат до заключението, че Уран и Нептун имат различни истории за произход. Уран може да се е образувал близо до мястото, където се намира сега, на около три милиарда километра от Земята, и след това да се е преместил в сегашната си орбита. В същото време, според учените, Нептун вероятно се е образувал много по-близо до Слънцето, където материалът е бил наситен с кислород. След това планетата се е преместила в сегашното си местоположение, на около 4,5 милиарда километра от Земята. Това е възможно да се е случило, защото наблюденията на други планетарни системи показват, че се случват планетарни миграции.

За да се потвърдят тези заключения обаче, е необходимо Уран и Нептун да бъдат изследвани отново от близко разстояние, използвайки по-модерни инструменти. НАСА обаче все още не планира подобна мисия.