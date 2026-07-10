Странна статистика в "Пирогов": Над 4 100 случая на необичайна полова диагноза

Платформата "Диагноза България", създадена от Мартин Атанасов, разбуни духовете, като показа аномалии за над 605 млн. лева в болниците. Платформата показа и съмнителните разходи, които лечебните заредения правят. Една такава аномалия се набива на очи в спешната болница "Пирогов". От справката в категория "Подозрителна диагноза" на първо място се вижда диагнозата открита рана на половия член.

Общи брой на тези случаи за последната година са внушителните 4 116. Не става ясно колко пари са платени за тази процедура. Ако разделим общия бори на случаите на 356 дни, колкото има една година, то това прави по над 11 случая на ден.

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Сред лечебните заведения с най-много автоматично открити рискови сигнали са УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ с 43 сигнала, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" с 36, УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив с 32, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев“ с 24, както и УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“ и УМБАЛ "Св. Екатерина“ с по 23 сигнала.

В интервю създателят на платформата заяви, че целта му е не да прави обвинения за злоупотреби, а да идентифицира случаи, които заслужават допълнителна проверка. „Това са аномалии, а не присъди. Не казваме, че тези пари са откраднати. За много от случаите може да има напълно логично обяснение. Но когато са налице сериозни отклонения от средните стойности, е необходима проверка“, подчерта Атанасов.

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Проектът му събира на едно място данните за 180 държавни и общински болници и осветлява над 605 млн. лв. съмнителни разходи и поръчки само за 2025 г.