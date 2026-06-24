Светлината от тази галактика е достигнала Земята за над 12 милиарда години: Какво казват учените за нея

Астрономи са изследвали далечната радиогалактика TGSS J1530+1049, чиято светлина е достигнала Земята за над 12 милиарда години . Наблюденията им позволиха да изучат структурата на активното ѝ ядро ​​и околната среда, съобщава унгарското издание raketa.

Радиогалактиката, която е съществувала в ранната Вселена

Изследваната радиогалактика е съществувала в епоха, когато Вселената е била само на около един и половина милиарда години, тоест малко над една десета от сегашната си възраст.

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За да наблюдават радиоизлъчването на галактиката, астрономите са използвали високочувствителната европейска VLBI мрежа и радиотелескопната система MERLIN в Англия. Благодарение на изображенията с висока резолюция, учените са определили формата и местоположението на структурите около активното ядро ​​в центъра на галактиката – гигантски изтичания (лобове) и компактни горещи точки.

Тези резултати бяха сравнени с инфрачервени данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, които бяха използвани за картографиране на йонизирания газ около галактиката. Комбинацията от двете наблюдения предостави цялостна картина на бързата еволюция на младото активно ядро ​​и неговата сложна космическа среда.

Какво откриха учените? Радиоизображения с висока резолюция разкриват, че TGSS J1530+1049 е с диаметър само около 17 000 светлинни години. Тази относително малка структура показва, че активното галактическо ядро ​​е все още младо в космически мащаб.

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Изследователите го класифицират като така наречен симетричен средно голям обект, който се смята за предшественик на радиогалактики, които впоследствие нарастват до гигантски размери.

Средата около младата радиогалактика има изключително сложна и динамична структура. Записаните газови движения показват, че струи материя от черната дупка (радио струи) директно взаимодействат с околните газови облаци. Освен това, няколко други масивни галактики се намират на относително близко разстояние - само на десетки хиляди светлинни години. Тези галактики активно образуват нови звезди и с течение на времето вероятно ще се слеят в една по-голяма система.

В момента са известни много малко такива ранни радиогалактики. Това проучване помага да се обясни как първите свръхмасивни черни дупки са се образували за толкова кратко време в младата Вселена и как са повлияли на околния газ и образуването на звезди.

Според публикацията, настоящото изследване е идентифицирало структура, която може да се счита за „предшественик“ на гигантските елиптични галактики, наблюдавани в близката Вселена. То помага на учените да разберат как такива големи галактики биха могли да се образуват чрез постепенното сливане на по-малки галактики.

Преди това учените откриха мощни ветрове в космоса, които унищожават цели галактики. Астрономите твърдят, че тези ветрове биха могли да обяснят защо ранната Вселена е била осеяна с „мъртви“ светове, въпреки че те би трябвало да са се развивали и да са навлизали в период на просперитет.

Междувременно астрономи съобщиха, че друга галактика може да се крие в нашата. Учените смятат, че това е галактика в галактиката.

Изгубеният свят, погълнат от нашата галактика преди милиарди години, е бил наречен от астронавтите „Локи“ на името на скандинавския бог на измамата.

Ново проучване, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполага, че съществуването на Локи може да бъде потвърдено. В този случай тази галактика би се превърнала в галактика джудже.

Астрономите отдавна се интересуват от галактики джуджета, които съдържат само няколко милиарда звезди, за разлика от по-големите галактики, които съдържат стотици милиарди галактики. Галактиките джуджета обикновено имат неправилни форми.

Астрономите се опитват да разберат как се образуват те: чрез сливане по време на гравитационни взаимодействия или чрез приближаване един към друг поради намесата на невидима тъмна материя.

Освен това, галактиките джуджета са съставени от „бедни на метал“ звезди. Това са първите звезди, образували се във Вселената. По-късно те са комбинирали по-тежки елементи.

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