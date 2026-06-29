Преди 2,5 млн. години: Неизвестна досега звезда се е доближила до Слънцето и е променила завинаги Слънчевата система

Проучване показва, че преди приблизително 2,5 милиона години звездата HD 7977 се е приближила до Слънцето на кратко разстояние и е причинила опустошителни последици, които са видими и днес.

Звездата, която е променила завинаги Слънчевата система

Космическият телескоп Gaia даде на астрономите по-добро разбиране за движението и разпределението на звездите в нашата галактика Млечен път. Благодарение на него е установено, че се осъществяват взаимодействия между Слънчевата система и съседните звезди. Астрономи от Планетарния институт (САЩ) откриха, че приближаването на звездата HD 7977 до Слънцето преди около 2,5 милиона години е причинило рязко увеличение на образуването на комети в Слънчевата система. Учените все още вярват, че нови комети проникват във вътрешната част на Слънчевата система благодарение на това събитие, пише IFLScience.

Мистериозни промени във вътрешността на Слънцето разтревожиха учените

Учените са стигнали до заключението, че звезда, подобна на Слънцето, HD 7977, в съзвездието Касиопея, се е приближила на разстояние от 6000 до 10 000 астрономически единици от Слънцето преди около 2,5 милиона години, предизвиквайки мощен поток от нови дългопериодични комети във вътрешната част на Слънчевата система. Една астрономическа единица е разстоянието от Земята до Слънцето или 150 милиона километра.

Дългопериодичните комети са комети с орбити, които траят милиони години, и обикновено идват от външната част на Слънчевата система, наречена облакът на Оорт. Обикновено гравитацията на диска на нашата галактика е основната сила, която кара ледените обекти във външната част на Слънчевата система да променят орбитите си и да се насочват към вътрешната част на Слънчевата система.

Дългопериодичните комети са комети с орбити, които траят милиони години, и обикновено пристигат от външната част на Слънчевата система.

Ново проучване показва, че гравитацията на звездата HD 7977 временно е доминирала над гравитацията на галактиката и е довела до изхвърляне на дългопериодични комети по-близо до Слънцето. В същото време учените смятат, че дори сега се усеща влиянието на гравитацията на HD 7977, която влияе на движението на кометите по-силно от гравитацията на Млечния път. И това е много необичайно, казват астрономите. Също така, според тях, сега сме свидетели на последния етап от такъв рядък кометен поток.

Слънцето всъщност не е жълто: Ето какъв е истинският му цвят и как може да се види

Има обаче едно предупреждение. Учените решили да проведат симулации, за да видят как преминаването на звездата би повлияло на кометната популация и какво разпределение би трябвало да наблюдаваме. Макар че наблюденията са в съответствие с идеята за влиянието на звездата, симулираните кометни орбити всъщност не са подобни на наблюдаваните. Възможно е учените да пропускат някои важни физически явления.

Астрономите смятат, че Слънчевата система може да е по-сложна, отколкото се смяташе досега. Възможно е неизвестни сили да влияят на кометните потоци. За да разберат какво наистина се случва, учените ще трябва да изчакат публикуването на нови данни за движението на звездите от телескопа Gaia, които ще бъдат пуснати след 6-12 месеца.

Междувременно учени направиха интересно откритие за цвета на Слънцето, което виждаме ежедневно от Земята като жълт диск. Според тях, то всъщност изглежда съвсем различно в космоса – то е бяло. Това заключение се основава на физиката на светлината, която показва, че цветът, с който сме запознати, не е свойство на звездата, а по-скоро резултат от земната атмосфера, пише Space Daily.

Всъщност, според учените, Слънцето е бяла звезда. От гледна точка на физиката, то излъчва светлина в целия видим спектър, а температурата на повърхността му е приблизително 5800 Келвина. Това произвежда бяла светлина, която човешкото око възприема като неутрална.

Астрономите класифицират Слънцето като G2V „жълто джудже“, но този термин се отнася не до цвета му, а до мястото на звездата в класификацията на нейната светимост и температура.

Учени: Земята ще преживее смъртта на Слънцето