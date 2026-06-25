НАСА откри признаци на живот на Марс

Марсоходът Perseverance на НАСА откри сложни въглеродни молекули в два кални камъка, скали, които се образуват във вода. Този въглерод е знак за древен живот на Марс. Молекулите на органичния въглерод са открити на същото място, където миналата година бяха открити убедителни доказателства за потенциалното съществуване на древен микробен живот на Червената планета. Изследването е публикувано в списание Science Advances, съобщава Space.

Откритието на НАСА за живот на Марс

Въглеродът е основният градивен елемент за живота на Земята и всички живи същества са изградени от сложни органични макромолекули. На Земята въглеродните макромолекули често се срещат в древни скали и са доказателство за микробен живот в далечното минало на нашата планета.

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Сега роувърът „Пърсивърънс“ е открил подобни доказателства в два камъка в коритото на отдавна пресъхнала река, която е пренасяла вода към езеро, разположено в кратера Езеро на Марс. Миналата година подобни потенциални признаци на живот бяха открити и в местни скали.

Важно е да се отбележи, че изследователите са открили следи от потенциални биохимични взаимодействия в органичния въглерод. Тези взаимодействия са оставили следи в двата камъка, които изглеждат точно като следи, оставени от древен микробен живот на Земята.

Заслужава да се отбележи, че преди това, в кратера Гейл, на повече от 3000 км разстояние, бяха открити камъни, съдържащи органична материя и показващи потенциален древен живот на Марс. Това предполага, че Червената планета може да е била обитаем свят преди милиарди години.

Учените обаче отбелязват, че този сложен въглерод може да не е свързан с живите организми. Геоложки процеси също могат да образуват това вещество. Макромолекулният въглерод е основен компонент както на биологичния въглерод на Земята, така и на небиологичния въглерод в Слънчевата система.

За съжаление, марсоходът „Perseverance“ не може да определи със сигурност дали този органичен въглерод е свързан с потенциален извънземен живот или не. За целта проби от тези марсиански скали трябва да бъдат доставени на Земята. Но засега подобна мисия на НАСА е отложена за неопределено време, тъй като всички усилия на космическата агенция са насочени към кацане на астронавти на повърхността на Луната през 2028 г.

Въпреки това, учените казват, че откритието добавя убедителни доказателства, че Марс не е бил безжизненият, студен свят, който е днес, в далечното минало. Преди милиарди години той е бил по-скоро като Земята, с реки, езера, морета и умерен климат, който е могъл да поддържа микроорганизми.

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Междувременно стана ясно, че през 2028 г. НАСА планира да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Червената планета и да я отвори за изследвания.

НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г.

В публикацията се обяснява, че Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

НАСА вече е изстрелвала ракети, захранвани със слънчева енергия. Ядрено-електрическото задвижване има едно ясно предимство пред слънчевата енергия: то е по-полезно за мисии в дълбокия космос, където слънчевата светлина е по-слаба, отколкото във вътрешната слънчева система.

Според Space News, ще е необходима година, за да достигне Space Reactor-1 Freedom Марс и да разположи хеликоптерите си. Очаква се бъдещи, по-мощни ядрено-електрически ракети да достигнат Марс след два до три месеца.

Освен това, учените смятат, че разликата във времето за полет между ядрените и химическите ракети ще бъде още по-голяма за мисии до външни планети като Юпитер и Сатурн. Изследователите твърдят, че екипажите на такива ракети ще бъдат изложени и на по-малко опасности, присъщи на междупланетните космически пътувания, като микрогравитация и радиация.

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