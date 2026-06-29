В търсене на черна дупка: Астрономи откриха една от най-големите галактики във Вселената

Учени са наблюдавали сливането на шест галактики в една. По време на сливането е образувана свръхмасивна черна дупка. Откритието ще ни помогне да разберем по-добре как са се образували най-големите и масивни галактики.

Една от най-големите галактики във Вселената

Астрономи, използващи космическия телескоп Webb, откриха сливането на поне шест галактики в ранната Вселена. Очаква се това сливане да доведе до образуването на една от най-големите галактики във Вселената, както и на огромна свръхмасивна черна дупка. Резултатите от изследването са публикувани в списанията The Open Journal of Astrophysics и Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Какво се случва, ако звезда погълне черна дупка

Системата, която се състои от поне шест галактики, сливащи се в една масивна галактика, се намира на 12 милиарда светлинни години разстояние, което означава, че астрономите са я виждали такава, каквато е била, когато Вселената е била на 1,8 милиарда години.

Астрономите преди това са засекли радиация в тази област на космоса, за която предполагат, че идва от акреционния диск на гигантска черна дупка. Когато насочили телескопа Webb към тази област на космоса, учените открили нещо невероятно. Вместо очакваната единична галактика, те открили шест галактики, сливащи се в една масивна галактика. А в центъра на тази система активно расте свръхмасивна черна дупка, излъчваща струи радиация и материя.

Шестте галактики в процес на сливане, наречени TGSSJ1530+1049, вероятно ще се слеят в една огромна и ярка елиптична галактика. Такива галактики се намират в центъра на галактически купове. Следователно астрономите смятат, че са свидетели на началото на формирането на такъв куп.

„Вярваме, че наблюдаваме рядък случай, при който няколко масивни галактики все още съществуват отделно, но вече са в процес на формиране на една, много по-голяма галактика“, отбелязват учените.

Рекорд: Квазарният вятър достигна 30% от скоростта на светлината близо до свръхмасивна черна дупка

И шестте галактики имат общ размер от около няколко десетки хиляди светлинни години. Това е по-малко от Млечния път, който е 100 000 светлинни години. И все пак тези галактики съдържат огромен брой звезди, еквивалентни на стотици милиарди маси на Слънцето.

Проучването установи също, че скоростта на образуване на звезди в тези галактики е между 70 и 163 слънчеви маси годишно. Това е невероятно бързо. Млечният път образува звезди със скорост по-малка от десет слънчеви маси годишно.

TGSSJ1530+1049 е един от най-плътните клъстери от масивни галактики, открити досега в ранната Вселена. Това откритие ще ни помогне да разберем по-добре как са се образували най-масивните галактики и черни дупки във Вселената.

Междувременно астрономи от Йоркския университет и техни колеги откриха най-бързия вятър, регистриран някога близо до свръхмасивна черна дупка в ултравиолетовия диапазон - частта от светлинния спектър, невидима за човешкото око. Газовият поток на това място се движи към нас с 30% от скоростта на светлината.

Този вятър произхожда от обект, наречен J2318. Той се намира в района на Големия квадрат на съзвездието Пегас. Самата черна дупка има маса 1,7 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето. Професор Патрик Хол от университета в Йорк отбелязва, че подобна маса е доста типична, но скоростта на газа прави това откритие рекордно за ултравиолетовите дължини на вълните, въпреки че учените са наблюдавали по-бързи ветрове в рентгеновите лъчи. Изследователите публикуваха резултатите си в The Astrophysical Journal.

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