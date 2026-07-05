Тази планета би трябвало да е умряла преди милиарди години: Астрономите разбраха как е оцеляла

Учени са изследвали гигантска планета, обикаляща около мъртва звезда, и са открили, че тя се е озовала там по съвсем различен начин, отколкото се е смятало досега. На осемдесет светлинни години от Земята, планета с размерите на Юпитер обикаля около мъртвото ядро на бяло джудже, като прави пълна орбита на всеки 34 часа, пише WION.
Планетата WD 1856b
По време на транзита си, планетата WD 1856b блокира цели 56% от светлината на звездата. Тя е открита през 2020 г. с помощта на спътника за изследване на транзитиращи екзопланети (TESS) на НАСА и телескопа Spitzer, но дори тогава учените не са могли да обяснят как гигантската планета се е озовала толкова близо до мъртвата звезда.
Има ли живот на нея: Планета, близо до нашата, прилича много повече на Земята, отколкото учените са очаквали
Факт е, че звезди, подобни на Слънцето, се трансформират в червени гиганти в края на живота си, разширявайки се стотици пъти и изгаряйки всичко около себе си, преди да се отърват от външните си слоеве и да оставят след себе си плътно бяло джудже. Всичко наблизо в този момент би трябвало да бъде унищожено. Затова астрономите вярвали, че ако една планета е оцеляла, тя първоначално трябва да е била на безопасно разстояние.
Ново проучване, ръководено от учени от Северозападния университет и Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия, проведено с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб, разкри друго. Планетата никога не е преминавала през фаза на червен гигант близо до звездата си. Първоначално тя е обикаляла много по-далеч, в безопасна зона, а след това - три до пет и половина милиарда години след формирането на бялото джудже - постепенно е мигрирала по-близо поради гравитационни взаимодействия с други обекти в системата.
Учени: Половината от тази планета е покрита с горещ океан
Ключът към това заключение беше температурата на планетата – около 400 Келвина (приблизително 127°C), значително по-висока от очакваното на такова разстояние от звездата, която на практика не излъчва топлина. Обяснението се крие в приливните сили: по време на миграцията ѝ навътре, гравитационното разтягане е нагряло вътрешността на планетата и това остатъчно „нагряване“ е забележимо и днес.
Изследователите отбелязват, че това откритие има значение и за бъдещето на Слънчевата система. След приблизително пет милиарда години Слънцето също ще се трансформира в червен гигант, а Меркурий, Венера и Земята вероятно ще бъдат унищожени. Юпитер и Сатурн, които са значително по-далечни, обаче може да преживеят тази фаза и, подобно на WD 1856b, впоследствие да мигрират по-близо до останките от Слънцето.
Междувременно астрономи представиха резултатите от ново изследване на вулканичната планета 55 Cancri e, която винаги е обърната към звездата си само с едната си страна.
Те са използвали космическия телескоп Webb, за да проведат ново изследване на планетата 55 Cancri e (или 55 Cancri e), известна още като Jansen, която е открита за първи път през 2004 г. на 41 светлинни години разстояние. Резултатите от изследването, публикувани на сървъра за препринти arXiv, биха могли да помогнат на учените да разберат по-добре формирането и еволюцията на лавови планети извън Слънчевата система, пише Phys.
Потенциално обитаема: Близо до Земята е открита обещаваща скалиста планета