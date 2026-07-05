Тази планета би трябвало да е умряла преди милиарди години: Астрономите разбраха как е оцеляла

Учени са изследвали гигантска планета, обикаляща около мъртва звезда, и са открили, че тя се е озовала там по съвсем различен начин, отколкото се е смятало досега. На осемдесет светлинни години от Земята, планета с размерите на Юпитер обикаля около мъртвото ядро ​​на бяло джудже, като прави пълна орбита на всеки 34 часа, пише WION.

Планетата WD 1856b

По време на транзита си, планетата WD 1856b блокира цели 56% от светлината на звездата. Тя е открита през 2020 г. с помощта на спътника за изследване на транзитиращи екзопланети (TESS) на НАСА и телескопа Spitzer, но дори тогава учените не са могли да обяснят как гигантската планета се е озовала толкова близо до мъртвата звезда.

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Факт е, че звезди, подобни на Слънцето, се трансформират в червени гиганти в края на живота си, разширявайки се стотици пъти и изгаряйки всичко около себе си, преди да се отърват от външните си слоеве и да оставят след себе си плътно бяло джудже. Всичко наблизо в този момент би трябвало да бъде унищожено. Затова астрономите вярвали, че ако една планета е оцеляла, тя първоначално трябва да е била на безопасно разстояние.

Ново проучване, ръководено от учени от Северозападния университет и Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия, проведено с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб, разкри друго. Планетата никога не е преминавала през фаза на червен гигант близо до звездата си. Първоначално тя е обикаляла много по-далеч, в безопасна зона, а след това - три до пет и половина милиарда години след формирането на бялото джудже - постепенно е мигрирала по-близо поради гравитационни взаимодействия с други обекти в системата.

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Ключът към това заключение беше температурата на планетата – около 400 Келвина (приблизително 127°C), значително по-висока от очакваното на такова разстояние от звездата, която на практика не излъчва топлина. Обяснението се крие в приливните сили: по време на миграцията ѝ навътре, гравитационното разтягане е нагряло вътрешността на планетата и това остатъчно „нагряване“ е забележимо и днес.

Изследователите отбелязват, че това откритие има значение и за бъдещето на Слънчевата система. След приблизително пет милиарда години Слънцето също ще се трансформира в червен гигант, а Меркурий, Венера и Земята вероятно ще бъдат унищожени. Юпитер и Сатурн, които са значително по-далечни, обаче може да преживеят тази фаза и, подобно на WD 1856b, впоследствие да мигрират по-близо до останките от Слънцето.

Междувременно астрономи представиха резултатите от ново изследване на вулканичната планета 55 Cancri e, която винаги е обърната към звездата си само с едната си страна.

Те са използвали космическия телескоп Webb, за да проведат ново изследване на планетата 55 Cancri e (или 55 Cancri e), известна още като Jansen, която е открита за първи път през 2004 г. на 41 светлинни години разстояние. Резултатите от изследването, публикувани на сървъра за препринти arXiv, биха могли да помогнат на учените да разберат по-добре формирането и еволюцията на лавови планети извън Слънчевата система, пише Phys.

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