"Съжалявам, че играх за националния отбор на Германия. Ако Клоп ме повика, ще откажа"

Бившият германски национал Керем Демирбай направи изненадващо разкритие. В момента халфът играе за турския Касъмпаша, но преди това е прекарал цялата си кариера в Германия, където е роден. Йоахим Льов даде шанс на Демирбай да дебютира за бундестима през 2017 година. Тогава халфът спечели Купата на конфедерациите с германския отбор, въпреки че изигра само един мач в турнира. Сега той разкри пред турския журналист Ягиз Сабунчуоглу, че съжалява, че е играл за националния отбор на родината си.

Демирбай искал да играе за друг национален отбор

Демирбай съжалява за двете си участия за Германия, тъй като е иска да представлява южната ни съседка: "Имам турска кръв. Баща ми е турчин, майка ми е туркиня. Аз съм турчин. Исках да играя за Турция и работихме по този въпрос с федерацията в продължение на година и половина. Но поради определени обстоятелства, за които не мога да говоря, избрах Германия." Той казва, че никога повече няма да направи този избор. Ако Юрген Клоп го повика в германския национален отбор сега, Демирбай категорично ще откаже, заради начина, по който федерацията се е отнесла към него, след като е отбелязал гол в Купата на конфедерациите.

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Той разкри, че никога не е бил повикан в бундестима отново, тъй като има татуировка с контурите на границите на Турция на гърба си: "След като вкарах за Германия, си съблякох фланелката и те видяха турската татуировка на гърба ми. След това никога повече не ме избираха. Съжалявам, че изобщо съм играл за Германия и никога повече няма да го направя, дори и да ме повикат сега. Аз съм турчин. Винаги ще съжалявам, че никога не съм носил славната фланелка на турския национален отбор."

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