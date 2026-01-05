Астрономи откриха невероятно горещ газов клъстер в ранната Вселена, изумителен както по температура, така и по маса. Обектът се е образувал само 1,4 милиарда години след Големия взрив и буквално е пламтящ от горещ газ. Той е пет пъти по-горещ от очакваното. Проучване, описващо откритието, е публикувано в списание Nature.

Откритие на учените за свръхгорещ обект в Космоса

„Не очаквахме да видим толкова гореща атмосфера на галактически клъстер толкова рано в космическата история“, каза Дажи Джоу от Университета на Британска Колумбия. В началото изследователите се съмнявали в автентичността на сигнала, но след месеци тестове потвърдили, че газът в клъстера SPT2349-56 е пет пъти по-горещ от очакваното.

Прочетете също: Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

В центъра на Млечния път е открита „планета-измамник“ с размерите на Сатурн.

Учените смятат, че източникът на тази мощна енергия може да са три свръхмасивни черни дупки в центъра на клъстера, ускоряващи намиращия се газ около него.

"Това откритие ни принуждава да преосмислим разбирането си за това как са се образували първите галактически клъстери във Вселената", казват учените.

SPT2349-56 е млад, но свръхмасивен галактичен куп: ядрото му съдържа приблизително 30 активни галактики, а централната му област е с диаметър 500 000 светлинни години. Наблюдението е проведено с помощта на Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), като е използван ефектът на Суняев-Зелдович за определяне на топлинната енергия на газа.

Прочетете също: Древни скали в Австралия разкриват тайната за произхода на Земята и Луната

„Разбирането на галактическите клъстери е ключово за разбирането на най-големите галактики във Вселената“, подчерта Скот Чапман, професор в университета Далхузи. „Тяхната еволюция до голяма степен се определя от средата, в която се формират, включително газа в клъстера.“

Изданието припомня също, че учените откриха странна екзопланета , различна от всеки друг познат свят. Тя обикаля около милисекунден пулсар и проявява екстремни физични и химични свойства.

Прочетете също: За опазването на природата: Наблюдението на дивите животни от Космоса ще бъде възобновено