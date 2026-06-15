Учени: Това е един от възможните сценарии за края на Вселената

Учените успяха да пресъздадат ключов механизъм за така наречения „фалшив вакуумен колапс“ – един от най-тревожните сценарии в съвременната теоретична физика. Това е хипотетичен процес, който на теория би могъл да доведе до унищожаване на Вселената. Това съобщава вестник „Саут Чайна Морнинг Поуст“.

Възможен сценарий за края на Вселената

Изследователите подчертават, че експериментът не показва приближаващия „края на света“, а само ни позволява да симулираме фундаментални квантови процеси в лабораторни условия.

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Екип от китайски учени е изградил едномерен пръстен от силно възбудени атоми на рубидий-87 от типа Ридберг. Използвайки лазери, изследователите изкуствено са създали две енергийни състояния – „фалшив“ и „истински“ вакуум и са симулирали прехода между тях чрез квантови флуктуации.

„Наблюдавахме директно зародишообразуването и разширяването на реални вакуумни мехурчета. Използвахме нарушаване на симетрията, за да симулираме енергийната разлика между фалшивия и реалния вакуум“, казва ръководителят на изследването Уанг Сяо, добавяйки, че иновацията не е в самите лазерни операции, а във физическото значение, което им е било придадено по време на експеримента.

Изследователите подчертават, че тяхната работа не доказва съществуването на фалшив вакуум в реалната вселена. Нито пък ни позволява да преценим кога би могъл да се случи такъв процес.

Учените смятат, че Вселената може би умира много по-бързо, отколкото се смяташе досега.

Преди това група физици предложиха нов подход за обяснение на първите моменти от съществуването на Вселената , който би могъл да промени разбирането за Големия взрив.

В самото начало на космическата история, гравитацията в обичайната ѝ форма може би изобщо не е съществувала. Това се посочва в проучване на Университета на Ватерло, съобщава Science Daily.

Учените се опитват да решат един от основните проблеми на съвременната физика - обединяването на квантовата механика, която описва микросвета, и общата теория на относителността на Айнщайн, която обяснява гравитацията в големи мащаби. Именно в условията на Големия взрив тези две теории влизат в конфликт.

Ключовият проблем се крие в така наречената сингулярност - точката, в която плътността на материята и кривината на пространство-времето стават безкрайни, а известните закони на физиката губят смисъла си. Традиционните модели са се опитвали да заобиколят това, като са добавяли допълнителни корекции към уравненията на Айнщайн, но това не е осигурило пълно решение.

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Новата хипотеза се основава на концепцията за квадратична гравитация. Тя предполага, че при изключително високи енергии пространство-времето се държи различно от това, с което сме свикнали, и гравитационното взаимодействие в класическия смисъл изчезва. Това прави възможно избягването на безкрайности и описването на началното състояние на Вселената без логически противоречия.

Авторите на проучването твърдят, че този подход позволява да се обясни бързото разширяване на Вселената, без да въвеждат допълнителни хипотези.

Същевременно теорията има и някои слабости и недостатъци. Тя предсказва съществуването на така наречените „призраци“ - хипотетични частици с необичайни свойства, по-специално отрицателна енергия, които в момента нямат експериментално потвърждение. Въпреки това, изследователите смятат, че техният модел може да бъде тестван в близко бъдеще. Едно възможно доказателство биха могли да бъдат първичните гравитационни вълни, които съвременните детектори могат да засекат.

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