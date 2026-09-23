Учените нямат обяснение: Откриха планета, която нарушава правилата за движение в Космоса

Учени откриха необичайна планета, която обикаля в посока, обратна на въртенето на звездата си. Ъгълът на наклон на равнината на орбитата на планетата е изключително голям. Нищо подобно не съществува в Слънчевата система и учените нямат обяснение за това. Изследването е публикувано в списание Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Новооткритата планета, която противоречи на правилата за движение в Космоса

Новооткритата планета се нарича GJ 3090 b и се намира на 73 светлинни години от нас. Този свят е около 2 пъти по-голям от Земята, но 4,5 пъти по-масивен от нашата планета. Следователно, GJ 3090 b е планета от групата на Нептун. Това са едни от най-разпространените планети в Млечния път. GJ 3090 b обикаля около червено джудже, най-разпространеният тип звезда в нашата галактика.

Когато се появят звезди и облаци от газ и прах, около тях се образува протопланетен диск и там се образуват планети. Звездата и дискът започват да се въртят в една и съща посока. По този начин всички планети около една звезда в повечето случаи се въртят около звездата в същата посока като самата звезда и се движат в равнината на нейния екватор, перпендикулярна на оста на въртене. В Слънчевата система всичките 8 планети се въртят около Слънцето в същата посока, в която звездата се върти около оста си. Между равнините на орбитите на планетите и екваториалната равнина на Слънцето има малък ъгъл: от 3 до 7 градуса. За Земята той е малко повече от 7 градуса.

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Астрономите са изненадани от откритието, че планетата GJ 3090 b не само има ретроградна орбита, което означава, че се върти в посока, обратна на въртенето на звездата си, но и има изключително голям наклон на орбиталната си равнина. Този ъгъл е 136 градуса.

В Млечния път има само 5 планетарни системи, които имат планети с орбитален наклон по-голям от 70 градуса. В други планетарни системи обаче има масивен обект (друга звезда или може би газов гигант), който е причинил силно наклоняване на орбитата на планетата. Но в системата GJ 3090 няма такъв обект. Учените все още не могат да обяснят какво са видели, въпреки че имат някои предположения.

Според друга хипотеза, около звездата GJ 3090 биха могли да се образуват не един, а два протопланетни диска. Вторият диск би могъл да се върти в обратна посока и да има силно наклонена орбитална равнина. Именно в този вторичен диск би могла да се образува планетата GJ 3090 b.

Наскоро учените направиха друго интересни откритие. Те споделиха резултатите от ново изследване на вулканичната планета 55 Cancri, която винаги е обърната към звездата си само с едната си страна.

Планетата 55 Cancri e обикаля около подобната на слънцето звезда 55 Cancri A, която се намира в двойната звездна система 55 Cancri, на 41 светлинни години от нас. Тя е планета тип „суперземя“, която подобно на Земята е скалиста, но по-голяма по размер и маса.

Настоящите оценки показват, че 55 Cancri e е приблизително два пъти по-голяма от Земята, а масата ѝ е приблизително осем пъти по-голяма от тази на нашата планета. Този свят обикаля около звездата си за почти 18 земни часа, което означава, че годината ѝ е по-кратка от един ден на Земята. Планетата е много близо до звездата си и винаги е обърната само с едната си страна. Поради това дневната страна на 55 Cancri e е покрита с океан от гореща лава, като температурите в това полукълбо достигат 2000 градуса по Целзий.