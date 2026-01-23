Звезда потъмня 40 пъти заради мистериозен обект

В продължение на близо девет месеца звездата J0705+0612 остана необичайно слаба. Учените бяха изненадани да научат какво е причинило аномалията. Астрономи регистрираха рядко космическо явление: около далечна звезда е открит масивен облак от газ и прах, богат на метали, който крие мистериозен обект с неизвестен произход. Масата на облака и мистериозния обект, според предварителните оценки, е поне няколко пъти по-голяма от тази на Юпитер. Изданието „Индипендънт“ съобщава това.

Мистериозният обект, заради който звездата звездата J0705+0612 потъмня

Светлината от звезда, разположена на приблизително 3000 светлинни години от Земята, започна да отслабва през есента на 2024 г. В течение на девет месеца тя намаля 40 пъти – явление, необичайно за звезди като Слънцето. Именно това драматично затъмнение привлече вниманието на учените.

Екип, работещ с телескопа Gemini South в Чили, както и с обсерватории в Ню Мексико и други телескопи Magellan, откри, че звездата е затъмнена от гигантски вихрушка от газ и прах с дължина приблизително 120 милиона мили. Тя е гравитационно свързана с втори обект, обикалящ около J0705+0612. Какво точно крие облакът, все още не е известно. Изчисленията показват, че масата на това тяло е няколко пъти по-голяма от тази на Юпитер. Експертите предполагат, че може да е кафяво джудже или звезда с ниска маса. Ако е планета, облакът е на практика нейният диск.

Спектралните данни от инструмента GHOST на Gemini South разкриха, че облакът съдържа метали – по-специално желязо и калций. В момента той се намира на приблизително 1,2 милиарда мили от звездата. Благодарение на високата чувствителност на инструмента, изследователите успяха да проследят движението на този газ в такава система за първи път.

Професорът по астрофизика от университета „Джонс Хопкинс“ Надежда Закамская предполага, че облакът може да се е образувал в резултат на сблъсък между две планети в тази звездна система.

„Това събитие ни показва, че дори в зрели планетарни системи могат да се случат драматични, мащабни сблъсъци. Това е сурово напомняне, че Вселената далеч не е статична – тя е непрекъсната история на сътворение, разрушение и трансформация“, отбеляза ученият.

