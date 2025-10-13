Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 07:48 часа 230 прочитания 0 коментара
Адвокат на Благомир Коцев разкри подробности около появилия се тен свидетел

Няма никакви данни, че този свидетел е лицето, което се появи по медиите. Знаем, че е рускоговорещ. Не знаем дали това е защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност. Линията на всички свидетели е една и съща – едно лице, на неопределена дата, е предложило услуга срещу заплащане. Няма конкретика. Естествено, нито е даден, нито е получен подкуп. Само е предлагана услуга да му бъдат придвижени документи някакви срещу заплащане. Името на Коцев се споменава за цвят. Този коментар направи Николай Владимиров, който е един от адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев, в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста - заради таен свидетел

Няма доказателства

По думите му, това лице е извикано на разпит по спешност, след като двамата други общински съветници, задържани заедно с кмета на Варна, са пуснати под домашен арест. ОЩЕ: Пускат под домашен арест общинските съветници от Варна

"Този свидетел със скрита самоличност за пореден път е останал с впечатление, че част от исканата сума според него е била за Коцев", коментира още адвокатът.

Според него това производство може и да не стигне до съда. "То изпълнява целта си – Коцев да бъде задържан", каза защитникът на Коцев.

"За нас няма никакво значение кой е този свидетел. Няма доводи срещу Коцев. Няма никакви доказателства, че е поискал подкуп", категоричен бе адвокат Владимиров. "Всички тези свидетели, ако се стигне до съдебна зала, ще бъдат много подробно разпитани и те вече няма да имат комфорта, с който се ползват в момента", посочи той. 

Той обясни и че максималният срок за задържането на Коцев е 8 месеца. Може да бъде задържан и след това, ако има повдигнато обвинение.

ОЩЕ: Денков посочи каква ще е политическата съдба на Благомир Коцев

Припомняме, че в края на миналата седмица Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. По време на заседанието стана ясно, че показанията на свидетелите се допълват, като има и нови трима свидетели, един от които е анонимен. Той бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. От прокуратурата, казаха че е свидетелствал за "трайни корупционни практики в община Варна".

Виолета Иванова
