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"Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево

28 октомври 2026, 9:02 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево

При инцидента между автобус и два камиона от тази нощ край село Масларево са загинали двамата шофьори на тежкотоварните автомобили. Към момента 30 човека от автобуса са в кризисния център в Полски Тръмбеш, само двама души са настанени в болница. Това съобщи в сутрешния блок нса БНТ кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов. Сигналът за инцидента е подаден към 2.30 часа тази нощ.

Кметът няма конкретна информация за състоянието на двамата пострадали.

Русанов обясни, че пътниците на автобуса са извозени до общината и в момента са в кризисен център.  "Всички други са добре на пръв поглед, оказана им е медицинска помощ, доставена им е храна и вода", добави Русанов.  ОЩЕ: Международен пътнически автобус се заби в катастрофирали и горящи камиони близо до Велико Търново

Подробности за инцидента: Пътниците от автобуса не можели да излязат

Кметът на Полски Тръмбеш е присъствал на огледа на мястото след инцидента.

"Двата  ТИР-а се удрят, вследствие на което автобус, който се движи не може да спре и се удря в тях. Двата камиона се самозапалват, шофьорите загиват на място, а автобусът така се удря, че пътниците не могат да излязат и чупятп страничните стъкла", съобщи кметът. 

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По думите му този участък се слави с доста натоварен трафик и там много често стават инциденти, тъйк като има няколко завоя и голям наклон. ОЩЕ: Докато оглеждал колата си: Бус уби мъж във Врачанско

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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