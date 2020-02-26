Бивш управител на ВиК във Велико Търново е намерен прострелян в дома си
Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си. Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство, съобщава БНР.
Отстраниха аварията във Велико Търново, топлоподаването започва
Във Велико Търново е отстранена аварията на главния топлопровод, която остави за близо две денонощия по-голямата част от града без парн...
Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Никола Русев ВиК "Йовковци" Велико Търново Самоубийство
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