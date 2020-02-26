Бивш управител на ВиК във Велико Търново е намерен прострелян в дома си

Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си. Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство, съобщава БНР.

Отстраниха аварията във Велико Търново, топлоподаването започва Във Велико Търново е отстранена аварията на главния топлопровод, която остави за близо две денонощия по-голямата част от града без парн... Прочети повече

Русев управлява водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година.Срещу 54-годишният мъж се води дело в Окръжния съд в Търговище. Той е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им. До момента повечето съдии от Велико Търново са си направили отвод, припомнят от Националното радио.