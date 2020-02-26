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Бивш управител на ВиК във Велико Търново е намерен прострелян в дома си

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Бивш управител на ВиК във Велико Търново е намерен прострелян в дома си
Снимка: iStock/Guliver
Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си. Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство, съобщава БНР.

Русев управлява водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година.

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Срещу 54-годишният мъж се води дело в Окръжния съд в Търговище. Той е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им.

До момента повечето съдии от Велико Търново са си направили отвод, припомнят от Националното радио.

 

Actualno.com

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