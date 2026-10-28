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Международен пътнически автобус се заби в катастрофирали и горящи камиони близо до Велико Търново

28 октомври 2026, 8:10 часа 1196 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Велико Търново
Международен пътнически автобус се заби в катастрофирали и горящи камиони близо до Велико Търново

Тежка катастрофа е станала тази нощ на пътя Русе -София, в района на село Масларево. Инцидентът е между два тира и международен автобус с пътници. На разклона за село Масларево, в община Полски Тръмбеш, са се ударили два тира, след което са се запалили. В тях се удря и автобус, превозвал 38 пътници. Има леко пострадали пътници от автобуса.

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Изяснява се състоянието на водача на единия от тировете, за който се предполага, че може да е загинал.

Пътят е затворен. Изградени са обходни маршрути през селата. Разследването и огледите на място продължават.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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