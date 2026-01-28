Бившия кмет на Варна Иван Портних застава пред съда

Софийският градски съд ще разгледа днес дело срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Той е обвинен в получаване на кредит чрез представяне на неверни данни, през следващата седмица. Заседание е насрочено за 14:00 часа.

ОЩЕ: Обрат по делото срещу Портних: Съдилищата си прехвърлят топката

Обвиненията

Припомняме, че бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт. Те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

ОЩЕ: "Не аз, а месията ви Коцев е подсъдим за корупция": Портних с първи коментар

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

На 8 декември 2025 г. Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд образуваното дело.